Paso a paso: los 5 ejercicios de Antonela Roccuzzo para aprovechar al máximo las máquinas en el gimnasio

Antonela Roccuzzo se consolidó como una referente del bienestar y la vida saludable, no solo por su estilo, sino también por la disciplina con la que entrena. A través de sus redes sociales, suele compartir parte de su rutina fitness, mostrando que su estado físico es el resultado de constancia, técnica y una planificación equilibrada.

Antonela Roccuzzo

En medio de su vida junto a Lionel Messi y sus compromisos profesionales, Antonela Roccuzzo encuentra en el entrenamiento una herramienta clave para sostener su energía y bienestar. Su rutina combina distintos tipos de ejercicios que trabajan todo el cuerpo, ideales para quienes buscan aprovechar al máximo el tiempo en el gimnasio.

Así es la intensa rutina de Antonela Roccuzzo

La clave del entrenamiento de Antonela Roccuzzo está en la variedad. Su rutina incluye ejercicios de fuerza, cardio, potencia y resistencia, lo que permite activar distintos grupos musculares y evitar la monotonía. Esta combinación no solo mejora la condición física general, sino que también ayuda a tonificar, quemar grasa y fortalecer el cuerpo de manera integral.

El Box Jump

Uno de los ejercicios más dinámicos de su rutina. Se trata de un movimiento pliométrico que desarrolla potencia en las piernas. Consiste en impulsarse desde una posición de sentadilla para saltar con ambos pies sobre una superficie elevada. Trabaja glúteos, cuádriceps e isquiotibiales, y es clave para mejorar la explosividad.

El Lift Training

Otro de los pilares de la rutina de Antonela Roccuzzo. Incluye ejercicios como sentadillas, peso muerto o press con barra, realizados al ritmo de la música. Este tipo de entrenamiento fortalece todo el cuerpo, mejora la resistencia muscular y favorece la recomposición corporal, ayudando a ganar tono mientras se quema grasa.

La caminadora

El complemento ideal para el trabajo cardiovascular. Ya sea caminando, trotando o corriendo, permite controlar la intensidad del ejercicio y cuidar las articulaciones. Es una herramienta clave para mejorar la salud del corazón y aumentar el gasto calórico.

Las battle ropes

Las cuerdas de batalla aportan intensidad y dinamismo al entrenamiento de Antonela Roccuzzo. Este ejercicio consiste en generar ondas con cuerdas pesadas, activando brazos, hombros, abdomen y piernas. Es perfecto para quienes buscan un entrenamiento de alta intensidad que combine fuerza y cardio en poco tiempo.

Las elevaciones laterales de hombros

Este ejercicio completa la rutina con un enfoque más específico. Con mancuernas, este ejercicio trabaja el deltoides lateral, ayudando a dar forma y definición a los hombros. Es ideal para complementar los movimientos compuestos y lograr un trabajo más detallado.

Para Antonela Roccuzzo, el secreto no está en un solo ejercicio, sino en la combinación de todos. Su rutina demuestra que un entrenamiento equilibrado, constante y bien ejecutado puede marcar la diferencia, tanto en el rendimiento como en el bienestar general.