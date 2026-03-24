Maxi López rompió el silencio sobre la denuncia por estafa en Suiza

Luego de su gran participación en MasterChef Celebrity (Telefe), el nombre de Maxi López quedó envuelto en una polémica llamativa. Desde Suiza, el jugador Ezequiel Schelotto, lanzó fuerte acusaciones contra el ex de Wanda Nara, en las que indica que "abandonó" los negocios que tenían con el club FC Paradiso y esto generó grandes pérdidas económicas, por lo que el establecimiento atraviesa una situación crítica, Tras estas duras palabras, el protagonista rompió el silencio.

La defensa de Maxi López

"Se creó una situación muy complicada cuando él se fue. De un día para otro desapareció y después lo vimos en la tele. Al final me tuve que hacer cargo yo, de mi bolsillo, banqué a todos. No fue fácil para mí, en un momento complicado también en lo personal pero pensé más en esos jugadores que quedaron en la nada, para poder ayudarlos", indicó Ezequiel Schelotto contra Maxi López, siendo que según esta versión acionista y trabajador de FC Paradiso, adquiriendo el 40% de las acciones en abril de 2025, y habría decidio desistir de esos roles para trasladarle a la Argentina.

Además, Ezequiel Schelotto señaló que su excompañero dejó sus roles en el club de un momento para el otro y esto habría generado una gran crisis. Ante esta fuerte acusación, Maxi López se pronunció al respecto, defendiendo su nombre. Me plantearon un proyecto de una manera, cuando empecé fue completamente diferente”, indicó López y señaló que al momento de asumir un rol en FC Paradiso se encontró con diversas situaciones como deudas, movimientos de dinero no registrado y problemas personales entre el presidente del club y Schelotto.

Luego, el exjugador señaló que la situación que lo alarmó fue cuando conoció que el capitán del equipo le prestó dinero al presidente para saldar deudas. Ante esta coflictiva situación, determinó que no había condiciones aceptables para trabajar allí, enfocando en hacer proyectos que comparten sus valores. "Si no están las bases no puedo tener un proyecto así", apuntó.

“Yo decidí enfocarme en mi familia, enfocarme en mí mismo y tratar de hacer cosas para mí, porque trabajar con esa persona, no funcionaba”, señaló. En la misma línea, aseguró que cambió su presente al buscar reunir a su familia, al decidir mudarse a la Argentina para participar en MasterChef Celebrity y ahora logró reunir a sus cinco hijos en el páis,

Ahora, el presente de Maxi López es con proyectos televisivos en la Argentina. Próximamente, su pareja, Daniela Christiansson, se instalará en el país junto a sus dos hijos en común, y podrán convivir con sus otros tres hijos, fruto de su relación con Wanda Nara. De esta forma, el exjugador dejó en claro que sus proyectos laborales los hace teniendo en cuenta diversos aspectos que se alinean con sus valores.