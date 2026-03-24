Lionel Messi marcó tendencia con un look que combina elegancia y comodidad

Con la ilusión intacta y una estética cada vez más consolidada, Lionel Messi volvió a la Argentina y, una vez más, dejó en claro que su estilo también marca tendencia. Su llegada al predio de Ezeiza, donde entrena la Selección Argentina, no solo generó expectativa deportiva, sino que también captó la atención de la moda.

Lionel Messi impuso el look que combina elegancia y comodidad en su regreso al país

Para este regreso, el capitán eligió un look que equilibra elegancia y comodidad: un traje negro de corte relajado, con blazer cruzado y pantalón amplio, combinado con una remera blanca básica. Lejos de la rigidez clásica, la clave estuvo en el fit más suelto, alineado con la tendencia actual de la sastrería desestructurada.

Lionel Messi

El detalle que terminó de definir el outfit fue el calzado: zapatillas blancas, que aportan frescura y refuerzan ese mix entre formal y urbano que pisa fuerte esta temporada. Así, Lionel Messi vuelve a confirmar que el traje ya no es exclusivo de ocasiones formales, sino que puede adaptarse a un estilo más cotidiano y versátil.

Pero hubo un gesto que terminó de conquistar a todos. En una de las imágenes, el rosarino aparece con un mate en la mano, sumando ese toque bien argentino que conecta con su identidad y con sus seguidores. Una postal simple, pero poderosa, que rápidamente se viralizó.

Lionel Messi

El posteo en Instagram acompañó esa misma emoción: "La ilusión intacta. Otra vez juntos", escribió. Entre miles de reacciones, destacó el comentario de Antonela Roccuzzo, quien respondió con un emoji de carita enamorada, reafirmando el vínculo que siempre genera ternura en redes.

¿Cuándo juega la Selección argentina?

Mientras tanto, la agenda de la Selección ya está en marcha. El equipo dirigido por Lionel Scaloni se prepara para disputar dos amistosos: el viernes frente a Mauritania y el martes 31 ante Zambia.

Lionel Messi

Tras el arribo de los jugadores desde el exterior, el plantel tuvo el lunes libre y comenzó con los entrenamientos este martes 24 de marzo por la tarde en el predio de la AFA. Con varios días de trabajo por delante, estas jornadas serán clave de cara al Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá con Lionel Messi como capitán.