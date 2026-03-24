Camila Galante rompió el silencio sobre Leandro Paredes y Emilia Mernes: "Yo no perdoné nada"

En los últimos días, el nombre de Emilia Mernes volvió a quedar en el centro de la escena mediática por un supuesto conflicto con parte del entorno más cercano de la Scaloneta. Todo se potenció luego de que en LAM Ángel de Brito revelara que la cantante habría intercambiado mensajes con un futbolista del plantel nacional que está en pareja.

Emilia Mernes

Según contó el conductor, el malestar habría escalado entre las “botineras”, y tanto Antonela Roccuzzo como Valentina Cervantes habrían tomado distancia de Emilia Mernes en solidaridad con Tini Stoessel. Además, De Brito descartó que se tratara de Lionel Messi o Rodrigo De Paul y remarcó que no se hablaba de varios jugadores, sino de uno solo.

El dato que vincularía a Leandro Paredes y Emilia Mernes

A ese escenario se sumó Juan Etchegoyen, quien aportó más detalles sobre el rumor que empezó a circular en las últimas horas. Según explicó, se viralizó un supuesto chat atribuido a Emilia Mernes con un futbolista de la Selección argentina. En ese intercambio, él le habría escrito: “¿Cuándo me vas a venir a ver a La Bombonera?”, un mensaje que alimentó todavía más las especulaciones alrededor de la cantante y del entorno futbolero.

Leandro Paredes

También sostuvo que, si bien no había elementos para vincular a Rodrigo De Paul con esta situación, sí existía desde hace tiempo un rumor que relacionaba a Emilia Mernes con Leandro Paredes. Esa mención volvió a poner bajo la lupa al mediocampista y a su familia.

La reacción de Camila Galante a los nuevos rumores de infidelidad

Ahora, fue Paula Varela quien sumó información clave sobre el supuesto vínculo entre la cantante y el deportista. A través de sus redes sociales, la periodista contó que habló directamente con Camila Galante, la esposa de Leandro Paredes, para consultarle por la versión que vinculaba a su marido con Emilia Mernes. La respuesta fue contundente y no dejó lugar a demasiadas interpretaciones.

Camila Galante sobre el rumor que involucra a Leandro Paredes con Emilia Mernes

“Hola Pau, no es verdad. Porque yo no perdoné nada porque no es a Leandro a quien le escribió. Ni idea por qué siempre lo involucran a él”, le escribió Camila Galante, desmintiendo de plano que el jugador haya sido el destinatario de esos mensajes de Emilia Mernes. Además, según trascendió, los chats en cuestión serían de 2016 y estarían vinculados a otra persona.