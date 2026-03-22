Adiós a las banquetas: Alexis Mac Allister y Ailén Cova se suman a la tendencia en decoración que vuelve en 2026

La lujosa casa de Alexis Mac Allister y Ailén Cova volvió a captar la atención de toda la comunidad digital de la pareja. Esta vez no por cuestiones deportivas ni familiares, sino por su apuesta estética en diseño de interiores que los jóvenes eligen para su hogar. Instalados en una exclusiva zona de Londres, el papá de Alaia dejó entrever en un video algunos rincones de su casa, donde un detalle en particular se robó todas las miradas: las banquetas, que resurgen como protagonistas en las tendencias deco en este 2026.

Alexis Mac Allister mostró la última moda en banquetas

En algunas apariciones públicas a través de la web, Alexis Mac Allister y Ailén Cova reflejan algunos de los rincones preferidos de hogar. Cada uno de ellos adopta un estilo contemporáneo, funcional y cuidadosamente pensado, respondiendo a las tendencias actuales. En este contexto, la cocina, amplia y luminosa, se organiza en torno a una isla central que no solo cumple un rol práctico, sino que se convierte en el espacio de encuentro del ambiente. Allí, las banquetas altas dejan de ser un simple complemento para adquirir identidad propia dentro del espacio.

Alexis Mac Allister y Ailén Cova | Instagram

La imagen difundida en las plataformas digitales permite observar un diseño luminoso, amplio y moderno, donde predominan los tonos neutros como el blanco, el gris y el negro. Las banquetas, de líneas simples y patas delgadas en color oscuro con detalles dorados en la parte inferior, aportan elegancia sin romper la armonía visual. Sus asientos se integran perfectamente con el resto del mobiliario, logrando un equilibrio entre estética y funcionalidad que define a las nuevas tendencias en deco de interior.

El fondo del ambiente muestra una cocina equipada con muebles de líneas rectas, sin tiradores visibles, y electrodomésticos integrados que mantienen la estética ordenada. La paleta de colores se mantiene sobria, permitiendo que las banquetas se luzcan sin sobrecargar el entorno. Incluso los pequeños detalles, como la grifería, parecen elegidos con precisión para sostener una misma identidad visual.

El diseño ergonómico también es clave para la familia Mac Allister-Cova. La elección de banquetas con respaldo bajos son ideales para mayor comodidad y permiten guardarlas fácilmente debajo de la barra. Asimismo, estas tienen incorporados apoyapiés lineales y asientos acolchonados para un mejor confort.

Casa de Alexis Mac Allister y Ailén Cova | Instagram

Alexis Mac Allister y Ailén Cova se sumaron al boom de las banquetas chic

Esta tendencia que resurge en 2026 propone revalorizar las banquetas dejando atrás los diseños clásicos y tradicionales, pero desde un enfoque más sofisticado. Ya no se trata de sumar asientos por necesidad, sino de incorporarlos como piezas de diseño que acompañen el estilo general del hogar. Por esta razón, siempre atentos a las nuevas modas, Alexis Mac Allister y la diseñadora textil se sumaron a la tendencia que es furor.

Además, la disposición de estos muebles invita a un uso más social del espacio. En otras palabras, las banquetas alrededor de la isla permiten compartir diversos momentos, desde desayunos hasta reuniones con amigos, reforzando la idea de una casa pensada para el disfrute y la practicidad. Este concepto de “cocina abierta” redefine la dinámica cotidiana y posiciona a este ambiente como el verdadero corazón del hogar. En este marco, cabe destacar que, las banquetas se consolidaron como uno de los elementos más versátiles y funcionales dentro del diseño de interiores en los últimos años.

Casa de Alexis Mac Allister y Ailén Cova

De esta manera, Alexis Mac Allister y Ailén Cova marcan tendencia también fuera de la cancha. Su elección en este tipo de decoración no solo refleja un estilo de vida lujoso, sofisticado y equilibrado, sino que anticipa un regreso fuerte de las banquetas como piezas centrales en el diseño de interiores, adaptadas a nuevas formas de habitar y compartir los espacios.

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