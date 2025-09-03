Cande Vetrano expuso el problema familiar al que se enfrenta junto a Andrés Gil y su hijo: "¿Hay alguna solución?"

Cande Vetrano expuso el problema familiar al que se enfrenta junto a Andrés Gil y su hijo dentro de su casa. En un posteo reciente, la actriz retrató una escena cotidiana que empezó a generarle algunos problemas. Con una frase breve, la actriz compartió parte de su rutina como madre, en una etapa marcada por el crecimiento del menor.

Cande Vetrano mostró una escena que reveló el problema familiar que atraviesa con Andrés Gil y su hijo

Cande Vetrano compartió en redes sociales una situación problemática doméstica que atraviesa junto a Andrés Gil y su hijo. En una publicación reciente, la actriz mostró una escena habitual en su hogar que comenzó a generar ciertos desafíos. Con una expresión breve, dejó ver parte de su día a día como madre, en una etapa marcada por el crecimiento y la curiosidad de Pino.

Cande Vetrano y Pino

En una historia publicada en Instagram, la actriz mostró a su hijo Pino sacando tierra de las macetas de interior, acompañado por una frase que resume el dilema doméstico: “¿Hay alguna solución que no sea sacar las macetas de interior?”. El video reflejó con naturalidad los desafíos que atraviesa en esta nueva etapa como madre.

Cabe destacar que el niño nació el 14 de noviembre de 2024 y, con casi diez meses de vida, comenzó a explorar su entorno con más energía y curiosidad. La imagen compartida por la ex Casi Ángeles muestra al pequeño en plena acción, rodeado de tierra y plantas, en lo que parece ser una escena habitual en su hogar.

Lejos de marcarse como una problemática sin solución, el clip resume el crecimiento de Pino y la adaptación de Cande Vetrano y Andrés Gil a una rutina que cambia día a día. Desde el nacimiento de su hijo, ambos actores compartieron esporádicamente en redes sociales imágenes donde se los puede ver a los tres pasando momentos divertidos en familia.

En medio de esta dinámica familiar, la pareja de artistas viajó a Nueva York junto al niño y sus seres queridos para celebrar el cumpleaños número 34 de la modelo. Fue el primer festejo que compartió con su hijo a su lado, lo que sumó un valor especial a la fecha. Desde lo alto del Empire State Building, publicó una imagen con la frase “cerrando los 33”, en una postal que combinó emoción y paisaje urbano.

Cande Vetrano

Durante la estadía, recorrieron distintos puntos emblemáticos de la ciudad, como Central Park y Hudson Yards, y compartieron momentos de paseo, descanso y juego. En varias imágenes se ve a Pino disfrutando del picnic en el reconocido parque, mientras a su lado Cande Vetrano está soplando las velas en una torta de chocolate rodeada de flores.

Cande Vetrano y Pino

Cande Vetrano expuso el problema familiar al que se enfrenta junto a Andrés Gil y su hijo Pino, en una etapa marcada por el crecimiento del niño y los desafíos que surgen dentro del hogar. La escena compartida en redes sociales reflejó con naturalidad una situación que dejó en evidencia cómo la dinámica doméstica cambia con el paso de los meses, y cómo ciertos hábitos del niño empiezan a modificar el entorno.

