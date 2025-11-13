Flavia Zyszkowicz invita a recorrer el fascinante mundo de la astrología

CONTENT LIKE

Hacenos una breve, pero no poco detallada, presentación tuya. Para quienes aún no te conocen.

Mi nombre es Flavia Zyszkowicz, tengo 31 años y me considero una astrologa autodidacta, ya que, aunque mi mamá ha estudiado astrología con Claudia Trabucco, alumna de Eugenio Carutti, siempre tuve esta necesidad (debido a mi stellium en Acuario, calculo) de no tomar la información digerida por ninguna fuente en particular, sino hacer más bien una búsqueda versátil en donde no me quedara condicionada por parte de ningún punto de vista en particular.



Desde chica estuviste inmersa en este mundo, empezando por la relación de tu madre con la astrología. ¿Qué significó para vos?

Sí, siempre he tenido algunos referentes en puntual como Carutti, Dumon, Linda Goodman y la gran Lia Bonsaver. En síntesis, la astrología estuvo en mi vida desde chiquita. Mi mamá me decía “Flavia, vos sos especial porque sos de Acuario, abraza esa energía original y no tengas vergüenza de ello, todo lo contrario”. Eso a mí ya me hizo entender por qué no encajaba, no era muchas veces aceptada y demás. En ese entonces, la astrología, ya se convirtió en un gran refugio para mí.

De tu relato se desprende que la astrología iba a ocupar un papel preponderante en tu vida.

Como todo medio cielo en Géminis, siempre me ha costado muchísimo decidirme por una profesión en particular. De hecho tuve todo tipo de trabajos hasta que, producto de una gran crisis personal me fui a hacer la carta natal.

Honestamente, esa lectura me tiró bastante para abajo: “Uff, que Carta difícil, con estas cuadraturas, probablemente siempre te quedes alli”. Es cierto, no es una carta fácil. Desde riesgos de vida en la infancia, ansiedad, agorafobia, relaciones complejas, etc. Pero entonces mi cabeza hizo un click: “quiero estudiar a fondo yo y saber si realmente es así como me dicen y en cuyo caso, si no hay manera de resignificarlo”.

¿Y así comenzaste?

Ahí empezó un camino profundamente inspirador y sin retorno. Mi motus empezo a ser estudiar y conocer realmente este fascinante mundo de la astrología y poder ayudar a otros, poder contenerlos, así como yo hubiera necesitado en ese momento.

Comprendí entonces, que la astrología es una gran herramienta de autoconocimiento para la posterior superación personal. En especial, que cada Carta Natal esconde talentos, virtudes y me di cuenta que… ¿cómo los usarías si ni sabías que allí estaban, esperándote? Como también los desafíos: ¿cómo sabrías por dónde empezar a trabajarlos si no sabías cuáles eran concretamente?

Tu descripción convoca a querer saber más, a interesarse por la astrología. Se nota que sos una apasionada. ¿Qué podés ofrecer a través de ella?

La astrología tiene muchas herramientas, porque es un mundo aparte: desde el autoconocimiento, hacia la predicción y los análisis vinculares. Astrología electiva y horaria…verdaderamente apasionante. Pero producto de lo que viví, siempre mi foco es: orientar SIN condicionar. Comprendiendo que la voluntad y Dios están por encima de los astros. Ayudar a que la persona se supere y comprenda que puede alcanzar todo lo que desee realmente.

Es muy interesante el enfoque… ¿de qué manera se puede acceder a tus conocimientos?

En mi libro “El folklore de la astrología”, que está próximo a salir, hago foco en esto. Allí hablo sobre cómo encontrar fácilmente el amor, el propósito y la vocación según cada carta natal, pero, reitero, con un enfoque de aporte y jamás de condicionamiento ni limitación. Inclusive, esto es lo que hago también en un servicio denominado “Astrocoach” que lo realizo junto con una Consteladora familiar que se llama Nerina Ulizky, que considero que hace un trabajo excelente.

Con la astrología aclaro y con la constelación, se ordena. Sin desestimar ni reemplazar, bajo ningún punto de vista, las terapias convencionales que también pueda estar necesitando la persona.

¿Qué más te gustaría hacer a través de tu actividad?

Espero para este 2026 poder aportar aún más, con el astrocoach, el libro y una aplicación que estará pronta a expedirse.

Flavia Zyszkowicz :

[email protected]

Instagram / Youtube: @astroflayy

Fotos: Nahuel Relmi