Valu Cervantes y una lujosa bienvenida en su regreso a Inglaterra: glamour y costosos regalos

Valu Cervantes fue una de las celebridades más queridas de MasterChef Celebrity. Su dulzura, amabilidad y talentos culinarios la llevaron a ser seguida en las redes sociales, al mismo tiempo que sus fanáticos celebraban cada uno de sus logros. Sin embargo, en los últimos días, confirmó que abandonaba el certamen para volver a Inglaterra junto a sus hijos, y reencontrarse con Enzo Fernández. Finalmente, volvió al país donde reside y mostró la lujosa bienvenida que recibió.

Valentina Cervantes en MasterChef Celebrity

El regreso de Valu Cervantes a Inglaterra: la lujosa bienvenida para ella y sus hijos

Valentina Cervantes logró marcar tendencia en MasterChef Celebrity, con sus increíbles platos y sus logros dentro del certamen. Rápidamente, logró escalar hasta medallas plateadas y doradas, y se llevó las felicitaciones del exigente jurado. Sin embargo, todo eso terminó cuando se dio a conocer que había decidido renunciar para volver a su casa de Inglaterra, junto a Enzo Fernández. En sus historias de Instagram, mostró el viaje en avión con sus dos hijos, Olivia y Benjamín, y generó ternura en todos sus seguidores.

En esta misma línea, se emocionó al ver la lujosa bienvenida que le preparó su pareja, dentro de su casa en Inglaterra. En el living de su gran mansión, le dejó un altar de globos dorados y blancos, que rodeaban un ramo de flores de gran tamaño, rosas, violetas y blancas. De esta misma manera, lo acompañó de una bolsa verde, que contenía más regalos sorpresas, que Valentina decidió abrir en la intimidad. "Así nos reciben", escribió la influencer, junto al emoji emocionada y un corazón.

La bienvenida que obtuvo Valentina Cervantes

La palabra de Valu Cervantes antes de su vuelta a Inglaterra

Su regreso a Inglaterra se volvió centro de atención mediática, y recibió diferentes comentarios al respecto, sobre todo en contra de Enzo Fernández. Ante esto, la propia Cervantes salió en su defensa y explicó los motivos de su renuncia a MasterChef Celebrity. "Lo que me pasa es que mi hija, la que tiene cinco años, Olivia, está escolarizada allá en Inglaterra. Enzo me extraña. Gracias a Dios me extraña. Prefiero que me extrañe a que no. A los cuatro nos encanta estar juntos. Mis hijos también extrañan al papá”, expuso en A La Barbarossa (Telefe).

Valentina Cervantes en MasterChef Celebrity

Valentina Cervantes volvió a Inglaterra tras ser una de las estrellas más premiadas de MasterChef Celebrity. Con su amabilidad y talentos culinarios, se ganó el amor del público y del jurado en cada uno de los platos que presentó. Sin embargo, decidió regresar al país donde reside, para que sus hijos puedan seguir estudiando en su escuela de siempre y disfrutar de la vida en familia, junto a Enzo Fernández. El futbolista no se quedó atrás y organizó una lujosa recibida para ella, que se viralizó en redes sociales.

A.E