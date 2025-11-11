La salud sube al escenario - Avant Premier Mar Channel

Desde Uruguay se están abriendo los caminos hacia una nueva era de salud 2.0, una salud colectiva, integrativa y consciente, que propone un modelo innovador basado en evidencia científica y en la filosofía del coaching ontológico.
Un movimiento donde la salud deja de ser un concepto clínico y se transforma en una expresión de coherencia entre el cuerpo, la mente y el propósito.
El próximo 25 de noviembre, el Teatro Movie de Montevideo Shopping será escenario de un acontecimiento inédito: la Avant Premiere “El Despertar”, evento multisensorial que marcará el lanzamiento oficial de la plataforma ByMar®, la Red Nacional y Regional de Promoción de Salud, y del Canal Oficial de Promoción de Salud, Mar Channel®, la nueva voz de la salud pública contemporánea.
Antesala – Presentación oficial de ByMar®
Los invitados participarán en la presentación oficial de la plataforma ByMar®, un espacio que reúne a profesionales, académicos, empresas, industrias y promotores de salud en una red que impulsa un nuevo paradigma de bienestar.
La antesala incluirá degustación funcional, networking, música en vivo y la presencia de figuras del ámbito científico y empresarial comprometidas con la evolución hacia una salud más humana, preventiva y sostenible.
Una experiencia que conecta ciencia y consciencia
A las 11:11, se abrirá el telón con “El Despertar”, una experiencia teatral única que combina arte, neurociencia, coaching y vibración emocional.
El espectáculo recorre distintos niveles de conciencia, inspirados en los trabajos de David R. Hawkins —quien vinculó las emociones humanas con frecuencias vibratorias medibles— y Viktor Frankl, quien explicó que el sentido y propósito son las fuerzas más poderosas del alma humana.
Cada bloque representa un estado del ser: del miedo a la expansión, de la negación a la acción consciente. Una propuesta basada en los principios de Jung y los arquetipos del inconsciente colectivo, que invita al público a reconocerse, transformarse y reconectar con su cuerpo desde un lugar de libertad interior.
El guion integra también las corrientes de Daniel Goleman, sobre inteligencia emocional, y de Ken Wilber, sobre la evolución integral del ser humano.
Todo el evento se presenta como una síntesis entre ciencia, filosofía y experiencia sensorial: la salud se vuelve arte y la consciencia se hace cuerpo.
Liderado por la Lic. Mar Rodríguez
La dirección científica, conceptual y creativa está a cargo de la Lic. Mar Rodríguez, investigadora, nutricionista y coach, referente regional en nutrición funcional, bioactivos y niveles de consciencia.
Su enfoque trasciende la nutrición tradicional y propone una mirada integrativa del bienestar como fenómeno biológico, emocional y espiritual.
“La salud no es ausencia de enfermedad,
sino conexión con uno mismo.
Es coherencia entre lo que pienso, lo que siento, lo que hago,
lo que comunico al mundo
y lo que finalmente manifiesto.”
— Lic. Mar Rodríguez
Una invitación a evolucionar en comunidad
ByMar® y Mar Channel® representan un nuevo lenguaje para comunicar salud, alineado con los principios de la ONU y la OMS en materia de bienestar sostenible.
Ambas iniciativas unen a la comunidad científica, la industria y la sociedad civil para construir un movimiento global de consciencia y acción colectiva.
El 25 de noviembre, la salud sube al escenario.
Una invitación a vivir una experiencia transformadora,
donde ciencia, arte y consciencia se funden en una sola frecuencia.
Movie Montevideo – Avant Premier “El Despertar”
Degustación · Networking · Música en vivo · Experiencia multisensorial
www.bymar.app | [email protected] | Ig@bymarnutrition