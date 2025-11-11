La salud sube al escenario - Avant Premier Mar Channel

CONTENT LIKE

Desde Uruguay se están abriendo los caminos hacia una nueva era de salud 2.0, una salud colectiva, integrativa y consciente, que propone un modelo innovador basado en evidencia científica y en la filosofía del coaching ontológico.

Un movimiento donde la salud deja de ser un concepto clínico y se transforma en una expresión de coherencia entre el cuerpo, la mente y el propósito.

El próximo 25 de noviembre, el Teatro Movie de Montevideo Shopping será escenario de un acontecimiento inédito: la Avant Premiere “El Despertar”, evento multisensorial que marcará el lanzamiento oficial de la plataforma ByMar®, la Red Nacional y Regional de Promoción de Salud, y del Canal Oficial de Promoción de Salud, Mar Channel®, la nueva voz de la salud pública contemporánea.

Antesala – Presentación oficial de ByMar®

Los invitados participarán en la presentación oficial de la plataforma ByMar®, un espacio que reúne a profesionales, académicos, empresas, industrias y promotores de salud en una red que impulsa un nuevo paradigma de bienestar.

La antesala incluirá degustación funcional, networking, música en vivo y la presencia de figuras del ámbito científico y empresarial comprometidas con la evolución hacia una salud más humana, preventiva y sostenible.

Una experiencia que conecta ciencia y consciencia

A las 11:11, se abrirá el telón con “El Despertar”, una experiencia teatral única que combina arte, neurociencia, coaching y vibración emocional.

El espectáculo recorre distintos niveles de conciencia, inspirados en los trabajos de David R. Hawkins —quien vinculó las emociones humanas con frecuencias vibratorias medibles— y Viktor Frankl, quien explicó que el sentido y propósito son las fuerzas más poderosas del alma humana.

Cada bloque representa un estado del ser: del miedo a la expansión, de la negación a la acción consciente. Una propuesta basada en los principios de Jung y los arquetipos del inconsciente colectivo, que invita al público a reconocerse, transformarse y reconectar con su cuerpo desde un lugar de libertad interior.

El guion integra también las corrientes de Daniel Goleman, sobre inteligencia emocional, y de Ken Wilber, sobre la evolución integral del ser humano.

Todo el evento se presenta como una síntesis entre ciencia, filosofía y experiencia sensorial: la salud se vuelve arte y la consciencia se hace cuerpo.

Liderado por la Lic. Mar Rodríguez

La dirección científica, conceptual y creativa está a cargo de la Lic. Mar Rodríguez, investigadora, nutricionista y coach, referente regional en nutrición funcional, bioactivos y niveles de consciencia.

Su enfoque trasciende la nutrición tradicional y propone una mirada integrativa del bienestar como fenómeno biológico, emocional y espiritual.

“La salud no es ausencia de enfermedad,

sino conexión con uno mismo.

Es coherencia entre lo que pienso, lo que siento, lo que hago,

lo que comunico al mundo

y lo que finalmente manifiesto.”

— Lic. Mar Rodríguez

Una invitación a evolucionar en comunidad

ByMar® y Mar Channel® representan un nuevo lenguaje para comunicar salud, alineado con los principios de la ONU y la OMS en materia de bienestar sostenible.

Ambas iniciativas unen a la comunidad científica, la industria y la sociedad civil para construir un movimiento global de consciencia y acción colectiva.

El 25 de noviembre, la salud sube al escenario.

Una invitación a vivir una experiencia transformadora,

donde ciencia, arte y consciencia se funden en una sola frecuencia.

Movie Montevideo – Avant Premier “El Despertar”

Degustación · Networking · Música en vivo · Experiencia multisensorial



www.bymar.app | [email protected] | Ig@bymarnutrition