Así es la casa de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel en Miami: mucha vegetación, piscina climatizada y un oasis en medio de la ciudad

La relación de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel avanza a pasos agigantados. La pareja ya no oculta su reconciliación y estaría preparando su boda para fin de año. Luego, se irían a probar la convivencia en una casa en que el futbolista habría comprado en Miami, cerca del colegio donde van los hijos de Lionel Messi según informó Pochi, la panelista de Puro Show, hace un tiempo.

Decoración minimalista y moderna: la casa que eligieron Rodrigo de Paul y Tini Stoessel para vivir su historia de amor

Estados Unidos era la opción más conveniente para Rodrigo de Paul al cambiar de club. Por esta razón, decidió mudarse a Estados Unidos y formar parte del Inter de Miami ya que allí podría convivir con su novia Tini Stoessel, quien lleva adelante su exitosa carrera en esta ciudad. Este cambio de vida del jugador terminó por confirmar su reconciliación con la artista, con quien no sólo vivirá bajo el mismo techo sino que también se casará el próximo mes.

Según informó la revista Para Ti, la pareja sellará su amor el próximo viernes 5 de diciembre mediante una unión civil en un Registro Civil de Buenos Aires. Asimismo, explicó que el evento se dará bajo un absoluto hermetismo en el cual sólo asistirán familiares y amigos cercanos porque "quieren que sea un momento íntimo, muy cuidado y rodeado de su círculo más cercano".

Ahora, la revista Deck mostró la increíble propiedad que adquirió Rodrigo de Paul en 2023 para vivir junto a Tini Stoessel. Sin embargo, el impasse entre ellos estropeó los planes del deportista. Lo cierto es que al estar juntos nuevamente, ambos no dudaron en mudarse allí.

Así es la casa de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel en Miami.

Según contó la panelista Pochi de Puro Show (eltrece), la casa fue "adquirida en unos 3.7 millones de dólares" y se encuentra ubicada en Miami Shores cerca del instituto educativo al que asisten los hijos de Lionel Messi. Se trata de una de las zonas más exclusivas de la ciudad y combina comodidad y elegancia.

Este refugio se caracteriza por su estética moderna y minimalista, en la que predomina una paleta neutra de blancos y negros, y por contar con todas las comodidades para disfrutar de una nueva etapa como marido y mujer. La residencia también posee un estilo sobrio sin ostentaciones y con una arquitectura simple para los tiempos que corren. Tiene una sola planta y ventanales que integran los ambientes del interior con el enorme jardín que rodea la vivienda.

De acuerdo a las imágenes, estas aperturas permiten la entrada de luz natural y brindan mayor sensación de amplitud de los espacios. Asimismo, cuenta con una piscina climatizada y con sectores al aire libre que ayudan a desconectar de la agitada rutina que tienen debido a sus profesiones.

Tanto el exterior como el interior del refugio elegido por Tini Stoessel y Rodrigo de Paul los tonos blanco, negro y gris se hacen presente, aportando un imagen limpia y contemporánea. La cocina, el comedor y el living conforman un espacio integrado y funcional, pensado para los momentos compartidos lejos de la exposición mediática.

Podemos decir que la decoración también es cálida debido a los materiales nobles como la madera y los detalles sutiles en cada área. En cuanto al dormitorio principal, se destaca por ser amplio, luminoso y con un baño en suite con ducha tipo spa y bañera independiente. Sin dudas, escogieron un sitio que les permita vivir cómodos y sin el acecho de la prensa.

Así es la casa de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel en Miami: la propiedad cuenta con mucha vegetación, una impresionante piscina climatizada y un oasis en medio de la ciudad estadounidense. La pareja se iría a vivir a principios de 2026 tras dar el "Sí quiero" en el mes de diciembre.

Rodrigo de Paul sorprendió a Tini Stoessel en su show: el video

Rodrigo de Paul sorprendió a Tini Stoessel con una aparición inesperada durante su show en Tecnópolis. El recital, postergado por el temporal que había obligado a cancelar la primera fecha, finalmente pudo concretarse entre nervios, entusiasmo y una multitud que aguardó pacientemente el regreso de la artista a los escenarios.

Desde una de las gradas, Rodrigo de Paul siguió el show con atención y orgullo, luciendo un buzo del merchandising oficial de la cantante. A su lado estaba Alejandro Stoessel, padre de Tini, en una imagen que captó la atención de todos: familia, apoyo y buena energía en una misma escena.

Las cámaras de los asistentes hicieron el resto. En cuestión de minutos, las redes se llenaron de videos que mostraban al futbolista saludando con simpatía a los fanáticos que lo reconocían entre la multitud. Algunos lograron acercarse para tomarse selfies, otros grabaron el momento en que De Paul miraba sonriente y orgulloso a su pareja en su gran noche.