Johnny Depp llegó al país en el marco de la promoción de su nueva película, dirigida por él mismo, que retrata la vida del artista italiano Amedeo Modigliani. Durante su visita, el actor de Piratas del Caribe se mostró amable y relajado con la prensa, disfrutando del contacto con los fans. Sin embargo, una situación inesperada terminó por robarse toda la atención mediática del evento.

Mauro Icardi y Johnny Depp

En medio del evento, un cronista del programa Intrusos aprovechó la oportunidad para hacerle una pregunta que mezcló el mundo de Hollywood con el del fútbol argentino: le consultó si conocía a Mauro Icardi, el exmarido de Wanda Nara, quien en su momento había publicado una foto con el actor y la frase “Ya casi estamos, Johnny... Tic Tac”, en clara referencia a su situación sentimental.

La insólita respuesta de Johny Depp

La reacción de Johnny Depp fue inmediata y completamente genuina. El actor, visiblemente confundido, repitió varias veces la palabra “What?” (¿qué?) mientras miraba a su alrededor sin entender de qué le hablaban. El periodista insistió mostrando la imagen de Icardi, pero Depp, con una sonrisa incómoda, dejó en claro que no tenía idea de quién era.

La escena se volvió viral y despertó todo tipo de comentarios: desde quienes se rieron del desconcierto del actor hasta los que señalaron lo irónico de que Mauro Icardi lo mencionara públicamente sin que él siquiera supiera de su existencia. Y es que el actor no dudó en aclarar: “No lo conozco”.

El encuentro entre Wanda Nara y Johny Depp

Mientras tanto, Wanda Nara vivió una situación completamente distinta. Aprovechando que Johnny Depp visitaba los estudios de Telefe para una entrevista con Verónica Lozano, la conductora de MasterChef interrumpió sus grabaciones y se acercó para conocerlo. En sus redes sociales, compartió una foto junto al actor con el texto: “Un día casual en el canal @telefe. Johnny Depp gracias por tus amables palabras”.

El gesto no pasó inadvertido: pocos minutos después, Mauro Icardi dejó de seguir al actor en redes, sumando un nuevo capítulo a la historia mediática entre ambos. De esta manera, el encuentro fortuito de Wanda y Depp volvió a poner a la empresaria en el centro de la escena, mientras Johnny, sin quererlo, se convirtió en protagonista de una de las anécdotas más curiosas del espectáculo local.