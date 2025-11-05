Así es la casa de Juanita Tinelli: arte, vinoteca y una habitación exclusiva para fotos

Juanita Tinelli mostró cómo es su casa, un espacio que combina arte, vinoteca y una habitación exclusiva para fotos. Cada ambiente refleja una estética definida, con detalles que acompañan su rutina personal y profesional. La elección de materiales, colores y distribución revela una mirada particular sobre el diseño y la funcionalidad.

La casa de Juanita Tinelli, desde una vinoteca hasta una habitación exclusiva para fotos

Juanita Tinelli presentó su casa y dejó ver cómo conviven el arte, una vinoteca integrada y un cuarto pensado exclusivamente para producciones fotográficas. El recorrido por los distintos espacios permite conocer cómo organiza su entorno, con una impronta visual que se mantiene en cada rincón de la propiedad.

A sus 21 años, la hija de Marcelo Tinelli se independizó y se mudó sola a una vivienda ubicada en una zona residencial. Uno de los aspectos más destacados es la presencia de obras de arte distribuidas en distintos ambientes. Pinturas, esculturas y piezas gráficas conviven con muebles de líneas simples y materiales nobles. La elección de los colores neutros con detalles en negro y madera generan una atmósfera ideal para la vida diaria.

En las imágenes que comparte a diario Juanita Tinelli se puede apreciar un living amplio y luminoso, pensado como punto de encuentro y descanso. Allí se combinan sillones de diseño, mesas bajas y detalles decorativos que aportan calidez. Grandes ventanales permiten el ingreso de luz natural, lo que potencia la sensación de amplitud.

Otro sector que llamó la atención fue la vinoteca, integrada al comedor. Se trata de un mueble empotrado con capacidad para varias botellas, que forma parte del diseño general del ambiente. Además, está acompañada por una mesa de madera maciza y sillas tapizadas, en sintonía con el resto de la decoración. Este rincón funciona como espacio para reuniones y cenas, y suma un toque distintivo.

El sector que Juanita Tinelli diseñó especialmente para las fotos

La habitación exclusiva para fotos es uno de los espacios más comentados por los seguidores de Juanita Tinelli. Pensada para generar contenido visual, cuenta con fondo neutro, buena iluminación y elementos móviles que permiten adaptar el entorno según las necesidades. Este cuarto se utiliza tanto para producciones personales como para campañas vinculadas a su actividad como modelo e influencer.

Por otro lado, la hija de Marcelo Tinelli destacó que este espacio responde a una necesidad concreta: contar con un lugar funcional para la creación de imágenes sin interferencias externas. Además, cuenta con un vestidor que ocupa un lugar central en la casa. De grandes dimensiones, está organizado por categorías y colores, incluye espejos de cuerpo entero, iluminación puntual y mobiliario a medida.

La cocina de la casa de Juanita Tinelli se destaca por su equipamiento moderno y distribución práctica. Electrodomésticos empotrados, alacenas sin tiradores y una isla central conforman un espacio cómodo para cocinar y compartir. La paleta de colores sigue la línea general de la casa, con predominio de blancos, grises y madera clara.

Juanita Tinelli mostró cómo es su casa, un espacio donde el arte, la vinoteca y una habitación exclusiva para fotos forman parte de su rutina diaria. Cada ambiente fue pensado con una lógica funcional y estética que se mantiene en toda la vivienda. La elección de objetos, distribución y estilo refleja una organización personal que acompaña su rutina.

