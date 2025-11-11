Así está hoy Helena, la hija Sofía Gala y primera nieta de Moria Casán: 17 años y una fuerte conexión con su mamá y su abuela

Helena, la hija de Sofía Gala Castiglione y la primera nieta de Moria Casán, cumplió 17 años hace algunas semanas y la actriz le dedicó un conmovedor mensaje en sus redes sociales. La joven, fruto de la relación pasada entre la artista y el músico Diego Tuñón, mantiene un perfil bajo y alejado de la exposición mediática.

Así luce Helena, la hija Sofía Gala y primera nieta de Moria Casán, a sus 17 años

Aunque siempre evita mostrarla en público, Sofía Gala Castiglione compartió una fotografía actual de su hija Helena Tuñón por el día de su cumpleaños, el pasado viernes 10 de octubre, en su cuenta de Instagram. La actriz abrió su corazón y mostró una faceta sensible y poco conocida.

“Si el amor fueran canciones, vos serías cada una de ellas Helena. Tus 17 llegan a mí como si no hubiera pasado el tiempo y a la vez pudiendo verte tan claramente y admirando el camino que estás recorriendo”, comenzó la hija de Moria Casán con mucha emoción.

Sofía Gala

Luego, destacó las cualidades que más admira de su primogénita: “Estoy tan orgullosa de vos, de tu sabiduría emocional, de tus principios y valores, me enseñas a vivir, me salvás todos los días”. En este mismo mensaje, recordó momentos únicos que comparten: “Nuestras charlas a la madrugada, tu bondad y tus palabras de amor cuando más las necesito son para mí un regalo sagrado”.

Y agregó: “Feliz año nuevo personal, se feliz, contemplá la belleza del mundo con esos ojos chinos que me llenan el alma y sabé que siempre estoy acá, a tu lado, para lo que sea, un abrazo, una palabra o en el silencio compartido". Por último, Sofía Gala escribió para su hija Helena: "Siempre juntas. Te amo hija. Gracias por existir. Haces de este mundo un lugar mejor”.

Sus palabras repletas de amor y admiración estuvieron acompañadas de una selfie que se tomó la adolescente donde se la ve con el pelo suelto, luciendo un piercing en la nariz y un top negro. A las pocas horas, los seguidores de Sofía Gala no dudaron en halagar la belleza de la jovencita y comentar que son muy parecidas.

Helena Tuñón, la hija de Sofía Gala

Esta conexión que las une también la comparten con Moria Casán, quien en otras ocasiones subió imágenes junto a Helena cuando era más pequeña. De hecho, cuando cumplió 15 años utilizó sus historias de Instagram para dedicarle un sentido texto en el que destacó el papel que ocupa su nieta al pertenecer a la tercera generación en el linaje de mujeres de la familia. "Amada Helena Tuñón, hace 15 años llegabas a nuestra vida para fortalecer el matriarcado. Gracias a Sofía y a tu padre Diego Tuñón por ayudarme a resignificar el amor que conocí con la llegada de tu madre y la tuya. Happy nueva era en tu birthday”, expresó la One.

Además, la conductora de La Mañana con Moria (eltrece) sumó: “Hay una frase que Romeo le dice a Julieta: ‘Enseñás a brillar a las antorchas’; eso hacés, mi amada Helena. Nos conmovés y brindás un nuevo aprendizaje, love, reina”. Pese a su posteo, Moria Casán se cuida de mostrar en las redes sociales a su nieta y respeta la decisión de su hija Sofía Gala de mantenerla lejos de los flashes.

Helena Tuñón y Sofía Gala

Lo cierto es que Helena Tuñón apareció en la pantalla grande a sus 13 años cuando decidió sumarse a la película La Vagancia, que protagonizaba su madre, para hacer un pequeño papel y probarse en la actuación. En aquel entonces, Moria Casán contó en una entrevista en Teleshow que fue la última en enterarse del estreno y que no dudó en ir corriendo a verla en el cine. "Estamos en este mundo líquido de conexiones y relaciones. Pero Sofía es como volada. Ha hecho tantas películas, que ni se acuerda. Ella me había comentado en su momento que Helenita había tenido una participación en uno de los tantos films que hizo ella. Pero quedó ahí", reveló.

Moria Casán y sus nietos, Helena y Dante.

Y continuó su relato: "Y a la tarde estaba viendo el Instagram y lo veo en sus historias. Y le dije: 'Pero escúchame una cosa: ¿Debuta Helena en cine? ¿Y tiene algo de parlamento? ¡Cómo no voy a ir a verla!'". La relación cercana entre la artista y su nieta es única. Tal es así que desde que nació comparten mucho tiempo juntas.

Helena Tuñón

Así está hoy Helena, la hija Sofía Gala y primera nieta de Moria Casán: tiene 17 años, mantiene un perfil reservado, debutó en cine a los 13 años y mantiene una fuerte conexión con su mamá y su abuela. Este vínculo inquebrantable entre ellas se refleja en cada publicación realizada en las redes sociales.

Así luce Dante, el hijo de Sofía Gala, y su increíble parecido con ella

Sofía Gala suele ser muy reservada con la identidad de sus sucesores en sus redes sociales. Sin embargo, en ocasiones especiales publica postales de ellos y esto mismo sucedió cuando Dante Della Paolera cumplió 10 años. La hija de Moria Casán aprovechó para dedicarle unas cariñosas palabras a través de una publicación donde agregó fotografías actuales de su pequeño.

"AYER 3/12 el chico más maravilloso que conozco cumplió su primera década la vida me dio el regalo de ser su mamá y la posibilidad de verlo crecer libre, sabio... DANTE SOS LA AVENTURA MÁS INCREÍBLE QUE JAMÁS SOÑÉ. Gracias por enseñarme todos los días como solo vos podés hacerlo, llegaste a este mundo para iluminarlo todo, me salvaste de todas las formas posibles. TE AMO. FELIZ CUMPLEAÑOS MI AMOR", escribió Sofía Gala con profunda emoción.

Sofía Gala y su hijo Dante Della Paolera

Si bien este sentimental escrito causó ternura entre los seguidores de la artista, lo que llamó la atención fueron las similitudes entre el niño y su madre. En las fotografías compartidas se puede ver a simple vista el gran parecido que hay entre ellos, lo que se va notando cada vez más. Este post se llenó inmediatamente de reacciones y likes por parte de la audiencia de la heredera de la emblemática vedette. Además, se hizo presente Moria Casán, quien expresó orgullosa: "El hombre de la familia, te amo Dante".