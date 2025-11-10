Confirmaron que Eugenia Tobal se va de MasterChef: "Son cuatro puntos que la llevaron a renunciar"

Eugenia Tobal se despide de MasterChef Celebrity tras atravesar distintas situaciones que influyeron en su continuidad. La confirmación de su renuncia generó distintas repercusiones en el entorno del programa culinario, donde ya se habla de los factores que habrían motivado su decisión.

Se confirmó la renuncia de Eugenia Tobal a MasterChef Celebrity

Durante las últimas semanas se rumoreó que la actriz estaba convencida de dejar el programa después de situaciones que la incomodaron. Pero la noticia fue confirmada por Paula Varela en Intrusos (América), donde detalló los motivos que llevaron a la actriz a tomar esta decisión. Según explicó, hay cuatro razones principales que influyeron en su salida del certamen.

El primer punto que señaló la periodista tiene que ver con el vínculo de Eugenia Tobal con uno de los jurados. “Se siente maltratada por Germán Martitegui”, afirmó al aire. “No lo traga, eso no lo puede modificar”, agregó, dejando en claro que la relación entre ambos no fluía de manera cómoda dentro del programa. Esta situación habría generado un malestar sostenido que terminó afectando su experiencia.

En la misma línea, Paula Varela señaló que el segundo motivo está relacionado con la edición del programa. Según comentó, la artista esperaba mostrarse con un perfil alegre y simpático, pero la edición la dejó en un lugar distinto. “Ella quería entrar con un perfil como le gusta, alegre y simpática, y la edición del programa la deja como un personaje gruñón”, explicó.

Los motivos que llevaron a Eugenia Tobal a renunciar a MasterChef Celebrity

Por otro lado, el tercer punto que señalaron tiene que ver con la falta de protagonismo que le dan a Eugenia Tobal en MasterChef Celebrity. De acuerdo con la información brindada, siente que no se le da el espacio que esperaba dentro del programa. “Siente que la dejan sin protagonismo, destratada”, señaló la panelista.

El cuarto y último motivo está vinculado con su imagen pública. La actriz evaluó que su participación en el reality de cocina no estaba beneficiando su perfil profesional. Si bien no se dieron detalles específicos sobre este punto, se entiende que la suma de los factores anteriores influyó en su decisión de dar un paso al costado.

La salida de Eugenia Tobal se concretará en las próximas dos semanas, según adelantó Paula Varela. De esta manera, el programa perderá a una de sus figuras más reconocidas, que había sido presentada como una de las candidatas fuertes del certamen. Su renuncia se suma a la de Valentina Cervantes, quien también dejó el ciclo recientemente.

Eugenia Tobal se despide de MasterChef Celebrity tras haber considerado distintos aspectos que influyeron en su decisión. Son cuatro puntos los que marcaron el rumbo de su salida, en un contexto donde cada participante evalúa su experiencia según lo que vive dentro y fuera de cámara. Su renuncia se suma a los movimientos que atraviesa el certamen en las últimas semanas.

