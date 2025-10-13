Gianna Estética: “Cuidarse no es un lujo, es una forma de amor propio”

CONTENTCARAS

1. ¿Qué significa para vos el Día de la Madre desde tu rol como profesional de la estética?

Para mí es una fecha muy especial, porque nos recuerda la importancia de cuidarnos. En Gianna Estética veo todos los días a mujeres que están pendientes de todo y de todos, pero que a veces se olvidan de ellas mismas. El Día de la Madre es un recordatorio de que cuando una mamá se siente bien, todo su entorno también lo siente.

2. ¿Creés que los tratamientos estéticos pueden ser una forma de autocuidado?

Totalmente. La estética no es solo un cambio físico, es una pausa, un momento para una misma. En cada sesión las mujeres se regalan ese ratito de desconexión, de volver a sentirse bien con su cuerpo, con su piel, con su reflejo. Y eso tiene un impacto enorme en cómo enfrentamos el día a día.

3. ¿Qué tipo de tratamientos recomiendan en Gianna Estética para regalar o regalarse en esta fecha?

En esta época del año, muchas eligen regalar experiencias más que cosas. En Gianna tenemos opciones que combinan tecnología y bienestar: masajes corporales, limpiezas faciales profundas, el tratamiento Full Glow —que deja la piel luminosa y revitalizada—, y packs corporales con equipos como Exilis o Mio Up, ideales para reafirmar y tonificar. Son tratamientos que se disfrutan y, al mismo tiempo, potencian resultados visibles.

4. ¿Por qué creés que las mujeres postergan tanto su bienestar personal?

Porque solemos ponernos siempre al final de la lista. Entre el trabajo, los hijos, la casa y todo lo demás, muchas sienten culpa por detenerse un momento. Pero cuidarse no es un lujo ni un acto egoísta: es una forma de amor propio. En Gianna siempre repetimos que verse bien es también sentirse bien, y eso repercute en todas las áreas de la vida.

5. ¿Cómo combinás el rol de mamá con el de emprendedora en el rubro de la estética?

Con mucho amor y organización (y a veces, con algo de caos también). Pero aprendí que se puede. Mi hija me inspira a seguir creciendo, y me gusta que vea a su mamá apasionada por su trabajo, ayudando a otras mujeres a sentirse bien. Creo que eso también es un ejemplo de amor y fortaleza.

6. Si pudieras dejar un mensaje a las mamás en este día, ¿cuál sería?

Que se animen a ponerse primeras aunque sea un ratito. Que se regalen tiempo, una sesión, un mimo, algo que las haga sentirse bien. No hay nada más lindo que volver a mirarse al espejo con amor.

Datos de Contacto:

Instagram: @gianna.estetica

Teléfono: 3417486723