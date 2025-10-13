Primavera - Verano: el placard pide sol, piernas al aire y un poco de desobediencia

CONTENTCARAS

Si estás pensando en darle un refresh a tu look, tomá nota: estas son las prendas que van a marcar el ritmo (y el mood) de los próximos meses.

1. El vestido camisero

Un clásico que vuelve con fuerza. Liso, estampado, cruzado o oversize, lo vas a ver en todos lados. Se banca una sandalia bajita para el día, un taco cómodo para la noche, y un cinturón si querés marcar cintura. Infalible.

2. El blazer liviano

Sí, incluso con 30 grados. Ideal para las noches frescas o para transformar un look básico en algo un poco más pulido. El tip: que sea amplio, de lino o algodón, y en tonos arena, off-white o pasteles.

3. Shorts y bermudas: el retorno elegante

Ya no son exclusivos del finde. Las versiones sastreras se llevan con camisas, remeras con hombreras o musculosas tejidas. Comodidad y presencia en un solo combo.

4. La falda midi

Volvió con gloria. Plisada, al bies, con estampa o lisa, es LA prenda para cuando no sabés qué ponerte pero querés estar divina. ¿La clave? Combinarla con zapatillas o sandalias planas. Nada de sufrimiento.

5. El toque de color

Verde manzana, lila suave, naranja durazno. Se viene una paleta pastel con actitud. Ideal para romper con los neutros de siempre y levantar cualquier look.

¿Y los básicos?

Armar una cápsula de temporada con 2 jeans claros, 3 remeras lisas (una blanca, una negra, una color vibrante), una camisa oversized y un par de sandalias cómodas puede salvarte todos los días. Todo lo que sume desde ahí, es juego.

El resumen es simple: menos estrés, más estilo. La primavera no solo florece en la calle, también en lo que elegimos ponernos. Así que animate a mezclar, a salir del molde, a usar eso que te hace sentir linda aunque nadie más lo entienda. Porque la moda, al fin y al cabo, también es una forma de decir: acá estoy.

Let the season (and the outfits) begin.

Y encontrá todo lo que buscás esta temporada en Basta! www.bastaprovidencia.com.ar