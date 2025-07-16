Loli Pascualetti - Al Origen

Soy Loli Pascualetti, tengo 36 años, desde que tengo uso de razón me cuestioné porque existían cosas que no deberían ser así y sabía que algo más allá haría posible solucionarlo, cambiarlo.
Desde muy chica me daba cuenta de que tenía una sensibilidad distinta a los demás, lo que hoy es mi principal herramienta de trabajo. Pero la mayor parte de mi vida me costó darme cuenta cómo funcionaba mi mundo.
Además de utilizar mi sensibilidad como medio, uso múltiples herramientas que fui adquiriendo a lo largo de este camino, como el coaching neurobiológico, ontológico, tarot evolutivo, radiónica, cuencos, registros akáshicos, sanación Lemuriana, sanación Pleyadiana, yoga, Access Consciousness (barras, facelift, procesos de cuerpo) y también sanación asistida con caballos, esta última es más que una herramienta, son seres vivos! sin intervención humana, sin que la herramienta pase por tu mente.
Son todas distintas herramientas, pero que van a lo mismo; llevar Luz al inconsciente para recordar la verdad que somos.
Mi gran lema es “Encuentra tu Paz”, ese estado de calma, claridad y plenitud que surge luego de un profundo encuentro con nosotros mismos.
Eso es lo que ofrezco en mi espacio de Al Origen, un encuentro con vos mismo para recordar quién eres, a qué vienes. Y en ese reacomodamiento interno van manifestándose cosas maravillosas en lo externo, que es nuestro reflejo interior.
Te invito a que juntos crucemos el umbral de tu inconsciente para crear un mundo mejor entre todos, no creo que sea imposible si cada uno de nosotros pone su mejor versión sobre esta Tierra.
El mundo está avanzando con pasos agigantados en estos campos más elevados de la consciencia, cada vez podemos hablar más de esto que no se vé pero está, de esto que no sé cómo te lo explico, pero lo siento. Y es que hay un resentir más allá de la mente humana, hay una verdad que late dentro que nos dice por ahí es! Y es alivianador, es expansivo y es transformador! Entonces está! Entonces ES. Entonces SOMOS.
Te espero para acompañarte a encontrar tu Paz y recordar quién Eres.
Loli Pascualetti - Al Origen -
