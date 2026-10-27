StickerTeka: impresión creativa para dar una nueva dimensión al arte

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Hace cuatro años, Maximiliano Renoldi creó StickerTeka a partir de una inquietud: explorar hasta dónde podía llevar la impresión. Su trabajo en el mundo gráfico le permitió conocer de cerca tecnologías, materiales y procesos que no siempre llegan al público, y despertó su interés por darles un uso más creativo.

Desde el comienzo, el proyecto tuvo otro propósito: acompañar a los artistas y transformar sus diseños en piezas impresas que respeten su identidad, aportándoles una nueva dimensión.

Esa cercanía define la propuesta de la marca. El trabajo no se limita a recibir un archivo e imprimirlo: también incluye involucrarse en cada proyecto, proponer ideas y experimentar con materiales para potenciar cada diseño. La combinación de experiencia gráfica, tecnología y vínculo con los artistas es parte de su identidad.

En estos cuatro años, StickerTeka incorporó distintas tecnologías y desarrolló propuestas propias, como la impresión con colores flúo, que abrió nuevas posibilidades creativas. Muchas ideas comenzaron con una pregunta: “¿Y si probamos esto?”. Algunas funcionaron enseguida; otras requirieron pruebas, errores y ajustes.

Para Maxo, esa curiosidad es parte del proyecto: no existe una versión definitiva de la marca, sino una búsqueda constante por descubrir qué más se puede hacer.

Los próximos pasos apuntan a incorporar nuevas máquinas, experimentar con otros materiales y ampliar las opciones disponibles para los artistas. El objetivo es seguir trabajando cerca de ellos, con productos que permitan que sus diseños se luzcan y conserven su personalidad.

Entre sus planes también aparece un espacio que el público pueda visitar para conocer cómo trabajan y observar el proceso completo, desde la llegada de una idea hasta su transformación en un producto terminado. Una forma de compartir esa “cocina” gráfica que dio origen a StickerTeka y acercar las posibilidades de la impresión creativa.

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