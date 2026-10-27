Silvina Frontera: de la docencia al liderazgo de una red de emprendedoras

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Silvina Frontera comenzó a emprender a los 43 años, sin experiencia en ventas. Había dedicado casi tres décadas a la docencia, una profesión que amaba, pero el desgaste y la falta de reconocimiento económico a su esfuerzo la llevaron a buscar otras posibilidades.

En ese momento conoció Biogreen, una marca de productos de aromatización cuya propuesta despertó su interés. La posibilidad de distribuirlos y construir su propia red de ventas representaba un desafío que también traía dudas y temores.

Aun así, decidió comprar el kit de inicio, que equivalía a un tercio de su sueldo como profesora. Vendió todos los productos durante un fin de semana y, el lunes siguiente, sumó a su primera distribuidora. Esa experiencia inicial le permitió reconocer una oportunidad que podía compartir con otras mujeres.

Al año se convirtió en Directora Regional y, más adelante, en Directora Mentora. En su recorrido también recibió la Mención al Mérito, un reconocimiento que destaca con orgullo.

Formación y acompañamiento para emprender

Tras 12 años de trayectoria, Frontera lidera el Equipo Nuevos Aires, integrado por más de 200 mujeres. Algunas se acercaron con el objetivo de generar un ingreso extra; otras desarrollaron sus propios equipos y ampliaron su actividad.

La experiencia en las aulas sigue presente en su manera de trabajar. “Nunca dejé de ser docente: cambié el aula por el equipo”, expresa. Escuchar, enseñar y acompañar los procesos de aprendizaje son herramientas que trasladó a su rol como líder.

A su vez, profundizó su formación en finanzas, sistemas, procesos, marketing, liderazgo y ventas. Para ella, el entusiasmo necesita complementarse con conocimientos y preparación para sostener el crecimiento de un emprendimiento.

El compromiso, la coherencia y la honestidad para hablar de números son valores que busca transmitir. También sostiene una convicción: ninguna crece sola. Por eso, propone un acompañamiento desde los primeros pasos hasta el desarrollo de una mayor autonomía.

Entre los desafíos que identifica aparecen las dificultades que algunas mujeres encuentran para priorizar sus proyectos, invertir tiempo en capacitarse y tomar decisiones sobre su independencia económica. “Para mí, emprender es un acto de soberanía: animarte a decidir sobre tu tiempo, tu dinero y tus sueños”, afirma.

De cara a 2027, su objetivo es duplicar el equipo junto con sus líderes, llegar a nuevas ciudades del país y sumarse a la expansión internacional de Biogreen en Latinoamérica.

Contacto

Cel: 2352440944

Instagram: @soysilvinafrontera_

Facebook: Nuevos Aires Biogreen