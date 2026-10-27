Receta de Pavlova: la Reina de mi pastelería

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Cuando pienso en el postre que mejor representa mi manera de entender la pastelería, pienso en una pavlova: delicada, elegante y aparentemente simple, pero con una técnica detrás que hace toda la diferencia.

Me gusta porque reúne algo que busco en cada creación: contrastes. Un merengue crocante por fuera y suave en el centro, una crema sedosa y la frescura y acidez de los frutos rojos. El resultado es un postre equilibrado, liviano y lleno de texturas.

Hoy quiero compartir esta receta en formato individual, una de las más representativas de mi pastelería.

Pavlova de frutos rojos

Para el merengue:

120 g de claras de huevo · 200 g de azúcar común · 40 g de azúcar impalpable ·10 g de almidón de maíz · 5 g de vinagre de alcohol o jugo de limón · 1 cucharadita de esencia de vainilla.

Para la crema:

250 g de crema de leche · 1 cucharadita de esencia de vainilla.

Para terminar:

Fruta fresca: cerezas, frutillas, frambuesas, arándanos, moras o la combinación de todos!

Paso a paso

Precalentar el horno a 100 °C.

Batir las claras a velocidad media y, cuando comiencen a espumar, incorporar los azúcares de a poco, en forma de lluvia. Continuar batiendo hasta obtener un merengue firme y brillante, con el azúcar completamente disuelto.

Tamizar el almidón e incorporarlo suavemente. Agregar el vinagre y la vainilla con movimientos envolventes.

Colocar en manga y formar nidos sobre una placa con papel manteca o silicona, dejando una cavidad en el centro. Cocinar durante aproximadamente 1 hora. La superficie debe quedar seca y crocante, mientras que el interior debe conservar una textura suave.

Apagar el horno y dejar enfriar completamente las pavlovas en su interior, idealmente con la puerta entreabierta.

Batir la crema y la vainilla hasta obtener una textura firme y sedosa. Una vez fría las pavlovas, colocar la crema en el centro y terminar con los frutos rojos elegidos.

El secreto está en el contraste

Para mí, una buena pavlova no tiene que ser simplemente dulce. Tiene que sorprender en cada bocado: primero el crocante, después el centro suave, la crema y finalmente la acidez de la fruta.

Esa combinación es, quizás, la razón por la que la pavlova se convirtió en la estrella de SoPier.

IG @sopierpasteles

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