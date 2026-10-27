Dioses y diosas por dentro: el mito que te anima a ser vos

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Hace treinta años, desde *Despertando a tu Diosa Interior*®, investigamos cómo los arquetipos griegos viven en nosotros. Así como tenemos esqueleto, músculos y órganos, también contamos con una estructura simbólica que nos hace únicos. Podemos vestirnos con los ropajes de otros dioses, pero, tarde o temprano, el disfraz incomoda. Cada arquetipo surgió como respuesta a una necesidad social de su época.

Lucía (NOMBRE DE FANTASÍA PARA PRESERVAR LA IDENTIDAD) llegó muy joven a los seminarios y descubrió que su arquetipo era Deméter, diosa de la fertilidad y la abundancia. Lo que más la sorprendió fue la historia de su bisabuela, quien, para proteger a su hija de la violencia del padre, la raptó y la escondió. Ese relato, repetido a lo largo del tiempo, cobró un nuevo sentido: Lucía comprendió por qué asociaba amar con tener. A Deméter, además, le raptaron a su hija Perséfone y se la llevaron al inframundo, el Hades.

En mi caso, descubrí que soy Atenea, diosa del conocimiento, la estrategia y el combate a distancia. Mis padres escondían billetes nuevos entre las páginas de mis libros. El mensaje cifrado era claro: «Los libros dan dinero»; es decir, estudiá. Yo transformé esa consigna en otra: enseñá, compartí, escribí, para llegar a quienes están lejos. La figura paterna fuerte, tan presente en el mito de Atenea, también tuvo un lugar en mi historia. Mis laureles de victoria son el conocimiento de las plantas, las esencias florales del Dr. Bach y la posibilidad de sanar.

El desafío es integrar esa unión divina que nos habita, con sus luces y sus sombras, desde la aceptación. Allí nace el poder personal: una fuerza capaz de tejer redes y crear vínculos con los demás.

Desafiar lo que socialmente se espera de nosotros para animarnos a ser quienes somos abre un viaje de transformación: nuestro propio viaje del héroe y de la heroína.

Tejer un puente entre lo visible y lo invisible, entre lo real y lo deseado, es parte del camino que MYTHIKOS desarrolla en empresas y escuelas para sembrar valores y transformar grupos. **Cambiá y el mundo cambiará.**

¿Cuáles son tus cinco valores principales? ¿Qué pasaría si hablaras de ellos con tu pareja, tus hijos, tu equipo o incluso en el chat de mamis? ¿Qué historia podrían convertir en mito y, al mismo tiempo, en realidad, para el bien de todos?

Despertando a tu Diosa Interior

www.despertandoatudiosainterior.com.ar

Teléfono: +54 9 11 3065-7999

Mail: [email protected]

IG/FB: Despertando a tu diosa interior

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