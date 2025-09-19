La cultura del quiz en Buenos Aires: de los pubs británicos a las noches porteñas

CONTENTCARAS

Hace ya un año y medio que QUIZ#1 (quiz número uno) viene conquistando las noches de Buenos Aires. Lo que empezó como una propuesta distinta para pasarla bien en un bar, hoy se está transformando en una verdadera cultura urbana. En este tiempo organizamos más de 150 juegos para miles de personas, y fuimos testigos de algo hermoso: amistades nuevas, equipos que se formaron casi por casualidad y ahora no se pierden una fecha, y hasta coleccionistas de premios que son parte de la familia de QUIZ#1.

Pero lo nuestro no nació de la nada: los quiz tienen una larga historia en el mundo. En Reino Unido, por ejemplo, son casi una tradición nacional. Se calcula que cerca de 70 % de los británicos participan con frecuencia en un pub quiz, y alrededor de 8 % de la población va todas las semanas. Hay ciudades como Durham, con apenas 50 mil habitantes, donde ¡24 bares diferentes organizan quiz todas las semanas! No es exagerado decir que los quiz son el corazón de la vida social de muchos pubs ingleses.

Inspirados por esa experiencia, en Buenos Aires QUIZ#1 busca dar lo mejor de esa cultura, adaptada a nuestro estilo porteño. Hoy jugamos en dos sedes fijas:

Colegiales, en un bar muy cómodo a solo 8 minutos caminando del subte José Hernández.

Palermo, en pleno corazón de Plaza Serrano.

Con varias fechas por semana, cada persona puede elegir el momento y la temática que más le divierta. Tenemos de todo: desde la clásica Cultura General hasta noches especiales de cine y música. Y para los fanáticos, organizamos ediciones temáticas únicas: Friends, The Office, How I Met Your Mother, Volver al Futuro, Harry Potter, Marvel, El Señor de los Anillos, Star Wars… la lista sigue y crece todo el tiempo.

Lo mejor es que siempre hay un espacio para todos: grupos de amigos, compañeros de trabajo que buscan una salida distinta o parejas que quieren probar algo nuevo. Es un plan ideal para reírse, desafiar la memoria y la rapidez mental, y compartir una buena birra o un trago.

Toda la agenda actualizada la encontrás en nuestro Instagram @quiz1_ba o en la web quiz1ba.com, donde además podés reservar tu lugar, armar equipo o sacarte cualquier duda.

La cultura del quiz ya no es solo cosa de Inglaterra: también tiene acento porteño. Y en QUIZ#1 estamos felices de ser parte de este movimiento que convierte una noche cualquiera en una experiencia inolvidable.