Turquia 2026: una travesía que une cultura, historia y paisajes de ensueño

CONTENTCARAS

El itinerario, cuidadosamente pensado, ofrece 13 días en los que cada paso es un descubrimiento. Estambul recibe al viajero con sus icónicas mezquitas y un paseo en barco por el Bósforo que revela palacios que custodian las aguas que separan dos continentes. Tras las primeras noches, Ankara sorprende con su modernidad y la solemnidad del Mausoleo Anitkabir.

El viaje continúa hacia la mágica Capadocia, donde las chimeneas de hadas y el Valle de Göreme transportan a otro tiempo. Aquí, experiencias opcionales como un safari en jeep o el icónico paseo en globo permiten contemplar paisajes únicos desde el cielo. Más adelante, Pamukkale deslumbra con sus terrazas de travertino blanco y aguas termales, mientras Hierápolis recuerda el esplendor del pasado helenístico.

El recorrido sigue por Éfeso, una de las ciudades clásicas mejor conservadas, y la cercana Casa de la Virgen María, cargada de espiritualidad. Troya, con su historia y leyenda inmortalizada por Homero, y las ruinas de Pérgamo, completan un itinerario que combina arqueología, naturaleza y cultura viva.

Los servicios incluidos reflejan el compromiso de Shiba Tours con la excelencia: vuelos internacionales con Turkish Airlines, traslados, guía profesional de habla hispana, visitas detalladas, alojamiento en hoteles 4* y asistencia médica para mayor tranquilidad. Además, seis cenas incluidas durante el recorrido y entradas a los principales atractivos completan una propuesta cuidada hasta el más mínimo detalle.

Para quienes buscan más, el programa también ofrece excursiones opcionales y la posibilidad de personalizar la experiencia, manteniendo la esencia de viajar con comodidad, seguridad y la mirada experta de profesionales que conocen el destino.

Un viaje que no solo recorre lugares, sino que invita a vivir Turquía a través de sus aromas, su historia y sus paisajes inolvidables.

CONTACTANOS :

IG: shibatoursviajes

Tel +5492615749342

Web: www.shibatoursviajes.com.ar