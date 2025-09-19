Romina Pepe Viajes: Armá tu próximo destino sin complicaciones para la temporada Verano 2026

CONTENTCARAS

Si estás por viajar y no sabes por dónde empezar, la respuesta es simple: Empezá con alguien de confianza.

Viajar es mucho más que elegir un destino: es proyectar momentos, emociones y recuerdos que van a quedar para siempre. Sin embargo, entre tanta información disponible, armar un viaje puede resultar problemático entre vuelos, alojamiento, asistencia médica, actividades, excursiones y traslados. ¡La lista es interminable!

Ahí es donde entra en juego el valor de una agencia de viajes boutique, un servicio personalizado, a tu medida, donde cada detalle está pensado para que tu experiencia sea única.

Los 5 pasos de RP Viajes:

IMAGINA TU VIAJE: Elegí el destino, definí el lugar y el momento ideal de acuerdo a tu agenda. A dónde te gustaría ir, qué fechas tenés en mente y qué tipo de experiencia buscas; viaje cultural, relax en la playa, escapada, aventura, o algo combinado.

Nosotras estamos para asesorarte en cuanto a fechas, clima y temporadas de cada destino.

DISEÑAMOS TU VIAJE Y PRESUPUESTO: Armamos uno o varios presupuestos y empezamos por los servicios esenciales como vuelo y alojamiento.

ORGANIZATE CON AYUDA DE PROFESIONALES: Sumamos detalles únicos, cantidad de noches pensadas para vos con recomendaciones especiales y reales basadas en nuestra experiencia de más de 20 años en el rubro, que hacen la diferencia.

Hay mucha info en la “nube” pero reiteradas veces vemos pasajeros esperando horas en aeropuerto sin haber sido avisados de reprogramaciones o en hoteles periféricos lejos de las zonas recomendadas.

DISFRUTA SIN PREOCUPACIONES: Planificamos todo, nos encargamos de las reservas, traslados, seguros y cada detalle logístico, desde que llegas a la oficina hasta tu regreso. ¡Te vas acompañado por profesionales!

VIAJA CON TRANQUILIDAD: Solo queda relajarte y vivir la experiencia

Planeá con nosotras y viví la experiencia de una agencia boutique.

Viaja DISTINTO, viajá BOUTIQUE.

Para más información o para planificar tu próxima aventura, podés contactarlas por WhatsApp: +54 358 560 4072 o encontralas en Instagram @rominapepe_viajes