PURA Beauty: skincare y bienestar con rutinas simples de autocuidado

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PURA Beauty nació de una experiencia personal y de la necesidad de encontrar una rutina de skincare simple y fácil de sostener. Su creadora, Rocío, buscaba recuperar un momento para sí misma en medio del trabajo y las responsabilidades diarias. Esa búsqueda le permitió identificar una realidad compartida por muchas mujeres, sobre todo a partir de los 40 años: la dificultad de dedicar tiempo al cuidado personal.

Sin partir de una formación profesional en cosmética, sino de la investigación y la experiencia propia, desarrolló una propuesta que busca demostrar que el autocuidado no necesita ser complicado.

Skincare simple y bienestar de adentro hacia afuera

La marca propone una forma de cuidado basada en tres pilares: simplicidad, honestidad y bienestar. Su filosofía prioriza los hábitos sostenibles por encima de las rutinas extensas, evita las promesas milagrosas y combina productos de skincare con suplementación.

Más allá del cuidado de la piel, PURA Beauty busca promover pequeños momentos de conexión personal, donde dedicar cinco minutos diarios se convierta en un hábito de bienestar.

Una suscripción para transformar el autocuidado en un hábito

Lo que comenzó como una selección de productos de skincare evolucionó hacia un ecosistema que incluye una tienda online organizada por rituales, Club PURA y una suscripción mensual.

La suscripción PURA Beauty es el eje central de la propuesta. Cada mes, las usuarias reciben en sus hogares fórmulas seleccionadas, una guía sencilla para incorporarlas a su rutina y un pequeño ritual de autocuidado. Por su parte, Club PURA busca premiar la constancia y fortalecer el vínculo con la comunidad.

Con la mirada puesta en Latinoamérica, la marca proyecta ampliar sus rituales, incorporar nuevas ediciones de la suscripción y desarrollar otras líneas de productos. Su objetivo es que cada vez más mujeres puedan recuperar un espacio propio y convertir el cuidado personal en parte de su vida cotidiana.

Contacto:

Instagram: @purabeauty_arg

Web: www.purabeautyoficial.com

TikTok: @purabeauty.ar