“LA PSICOLOGÍA NO ME ESTÁ SIRVIENDO ¿QUÉ HAGO?”

Muchos profesionales son reacios a evaluar terapias alternativas.... (cuáles pueden utilizarse mediante un diseño/aplicación singularizado). Si la psicología tradicional no te está sirviendo, animate a otras terapias, pero teniendo en cuenta que haya un profesional que respalde ese abordaje.

Coaching, counseling, acompañamiento, biodescodificación... son algunas de las que escuchamos. Algunas pueden recomendarse y ser motor de arranque o puerta de entrada a un cambio.

La diferencia entre "alternativo" y "tradicional" es que "tradicional" implica tener estudios formales (se puede trabajar con salud y enfermedad, diagnosticar y decidir), mientras “alternativo” es aplicable solamente en personas "sanas".

Al ser ofrecidas por quienes no son -legalmente- profesionales de salud por no contar con estudios habilitantes, tenés que tomar precauciones. ¡Es simple! Trabajando conjuntamente con personal de salud autorizado, pueden implementarse.

Counseling/Coaching: Se trata de aconsejar, orientar, o contener a personas "sanas" en crisis. No habría peligros, ya que no hay trastorno mental sino un malestar situacional. Pero surge la pregunta: Si un consultor no está habilitado a diagnosticar ¿Cómo sabe a quién atender y a quién no? Trabajando con profesionales habilitados para diagnosticar primero y autorizar su abordaje. Si optás por esta atención, asegurate que exista este respaldo.

Acompañamiento Psicológico: Cuando hay sufrimientos que no llegan a ser trastornos (ansiedades, desgano, duelos), generalmente se alivian cuando hay frecuencia en el tratamiento. No se intenta "solucionar" una crisis, sino acompañar en momentos de trabazón, sin profundizar y oficiando de "teléfono de emergencia". Requiere el mismo respaldo que en el caso anterior. Se debe controlar que los sufrimientos no alcancen el nivel de trastornos. Este encuadre explotó en pandemia, por los padecimientos que trajo el aislamiento, el sedentarismo y el miedo.

Acompañamiento Terapéutico: Se utiliza para trastornos psiquiátricos exclusivamente. Se acompaña en la cotidianeidad, con el respaldo riguroso de un equipo con mínimo un psiquiatra o psicólogo. La frecuencia es mayor que en cualquier otro tratamiento. La dificultad radica en que se trata a personas que pueden ser un peligro para sí o para terceros; y si bien actualmente existen hasta registros/matrículas locales que controlan a quienes lo ejercen, no representan una licencia, como en las profesiones matriculadas oficiales. Si vas a contar con este servicio, solicitá que haya un equipo coordinador, una comunicación eficaz con éste, y una selección adecuada de las herramientas psicotécnicas de quien será tu acompañante.

En síntesis: Recordá que las emociones dominan nuestra mente y que cada persona es única. Lo que es bueno para vos, puede no serlo para otro. Pero lo alternativo no es mala palabra, simplemente asegurate que sea supervisado y coordinado por un equipo profesional habilitado para proteger tu salud mental y para tomar decisiones adecuadas en caso de urgencia o emergencia.



Dra. Pía M. Roldán Viesti

Abogada T°92 F°959 CPACF

Psicóloga MN. 57.457

Presidente y Fundadora de EUTI - (Primera Escuela de Acompañamiento Psicoterapéutico de Buenos Aires)

https://www.instagram.com/piamartina.ok/

[email protected]