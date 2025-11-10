Eunice Castro: “Vine a la Argentina gracias al Bailando y fue volver a mi primer amor”

En una charla íntima con Héctor Maugeri, Eunice Castro repasó de un momento clave de su vida. A finales de los 2000, la actriz y modelo uruguaya ya tenía un nombre consolidado en Montevideo: había trabajado en televisión, publicidad y conducción, y era reconocida por su porte escénico. Pero lo que muchos no sabían era que, antes de todo eso, había existido una Eunice adolescente, formada en disciplina diaria, en barras y espejos: una bailarina clásica.

El reencuentro con esa parte de su historia llegó de una manera inesperada. “Yo vine a la Argentina gracias al Bailando en 2008”, recuerda. “Había dejado mi carrera de bailarina clásica. Estar ahí fue volver a bailar para mí. Muchos no sabían que venía de la formación clásica. Fue como traer de vuelta mi primer amor”. La emoción con la que lo dice no es nostalgia, es reconocimiento: no se trató de volver a algo viejo, sino de volver a algo propio.

Eunice Castro +CARAS

Eunice Castro: el valor de animarse

Ese programa, que marcó una época en la televisión argentina, la empujó a una nueva etapa profesional. “A partir de ahí me surgió trabajo. Empecé con teatro y me quedé casi cinco años”. Sobre el escenario, Eunice encontró otra forma de expresarse, más cercana al cuerpo y más lejos del personaje mediático. “La tele te acerca mucho a la gente. Fue todo rápido. La gente me quiso, me acompañó, me abrazó. Me recibieron súper bien. Estoy re agradecida”.

Su historia está atravesada por una intuición constante: arriesgarse. “En su momento no me aproveché de nada. Me animé porque volver a bailar en un programa así era un desafío enorme. No sabía cuánto iba a durar… y me quedé ocho meses”. Ese impulso, asegura, fue siempre su motor. “Cada cosa que hice me fue llevando a la otra. Las carreras se fueron retroalimentando. Me formé trabajando. Siempre estuve en movimiento.” En Uruguay, dice, la ven así: trabajadora, artista y dueña de su camino. “Siempre me vieron laburando y dedicada a mi profesión. Eso es lo que reconocen”.

Eunice Castro

Eunice Castro y el cariño argentino

La comparación entre públicos llega sola. “El argentino es más demostrativo. Quiere mucho a sus artistas, los respeta, los cuida”. En Uruguay también, aclara, pero se expresa distinto. “Eso fue cambiando, y creo que la Argentina tuvo mucho que ver. Que se te acerquen, que te pidan una foto, que te digan algo lindo… es hermoso”. Hoy, ese cariño también circula por redes, mensajes y gestos cotidianos. Cuando Maugeri le pregunta si se siente querida, Eunice no duda. “Sí. Me lo dicen y me lo demuestran. Y sobre todo las mujeres. Eso es re importante”. Porque volver al primer amor, en su caso, la danza; no fue mirar atrás. Fue volver a mirarse a sí misma para quedarse ahí con calma.