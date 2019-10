Legend Infusiones: toda la magia del té

Andrea Giménez encontró su pasión de casualidad, como sucede muchas veces. “Hace 20 años que soy abogada y cuando me recibí tenía muchas ganas de avanzar en mi profesión, con mucha convicción y pasión por lo que hacía, pasión que en los últimos años fue disminuyendo."

"Y como entiendo que en la vida necesitamos apasionarnos por algo, como motor para lograr nuestro bienestar, un día sin buscar nada particular por internet, encontré un curso sobre Introducción al Té, lo cual me llamo mucho la atención. Yo, que era muy cafetera y que solo tomaba té cuando no me sentía bien, me plantee el curso como un desafío”, recuerda Andrea.

¿Qué descubrió con ese primer curso?

Empecé, poco a poco, a descubrir con asombro que las hebras de un te llevan una historia milenaria, de trabajo, esfuerzo, dedicación y amor. Encontré lo que tanto venía buscando.

El té, con la enorme magia que despierta, con sus aromas que nos recuerdan lugares, personas, momentos, que nos dan paz y nos hacen bien al alma, algo que los chinos advirtieron hace miles de años, y que la leyenda ubica en el año 2750 a.c, época del Emperador Chino Shen-Nung es, sin dudas, una verdadera maravilla. Apasionante.

¿Cómo nace Legend?

Comencé a leer y a estudiar, concluí los cursos de Tea Blender y Sommellier de Té, y luego sentí la necesidad de crear mi marca, Legend. El objetivo era poner al alcance de los amantes del té las mejores y la mayor cantidad de variedades como, así también, poder acercarles a quienes no conocían el té, como yo en un principio, la posibilidad de despertar la misma pasión que generó en mí.

¿Cuáles son esas variedades que ofrece con Legend?

Hoy en día tenemos tés puros de origen y blends excelsos, creados con ingredientes y últimas cosechas provenientes de todas partes del mundo. Las traemos desde la India, Himalaya, Sri Lanka, China, Sudáfrica, Taiwán y Japón, disponibles para la venta al público en casas de tés, restaurants, cafés.

Además, hacemos degustaciones en eventos y tenemos proyectado seguir apostando al crecimiento continuo, abriendo nuestro Tea Shop el año próximo.

