Mecha Indumentaria: clásica, versátil y fresca

En 2014, luego de comenzar y dejar dos carreras, una de ellas Administración de Empresas, María Mercedes Sabena decidió convertirse en emprendedora con su marca de indumentaria. “Mynameismecha es el nombre que elegí para mi marca de indumentaria, Mecha abarca los procesos de diseño, fabricación y comercialización de cada una de nuestras prendas”, dice.

- ¿Cuándo comenzó el gusto por la moda?

Desde muy chica. Siempre me gustó intervenir mis prendas. Mi abuela, quien es modista, me confeccionaba mis propios diseños y siempre me apasionó mucho la moda, así como también los negocios y el marketing aunque, confieso, nunca imaginé que me dedicaría a esto como lo hago hoy en día.

- Al iniciar la marca, ¿cuál era su objetivo y cómo se fue cumpliendo?

Apenas comencé, uno de mis principales objetivos fue apuntar al mercado mayorista, ya que esto me permitía generar un volumen más grande de producción, y así también mejorar los costos de las prendas. La venta mayorista siempre me pareció muy interesante, ya que se puede crecer mucho en ella. Después de seis años en el rubro contamos con puntos de venta en la mayor parte del país, y hace poquito comenzamos a exportar a paises como Uruguay, Chile y, recientemente, Australia.

- Además de mayorista ¿también han desarrollados otros canales de venta?

Podría decirse que la actividad principal de la marca es la venta mayorista, pero desde hace poco más de tres años, mi hermano Joaquín, quien se unió a este proyecto y es un integrante muy importante de Mecha, me incentivó a desarrollar toda la parte de e-commerce y así abrimos nuestra tienda online, que hoy tiene más de seis mil visitas diarias. Por otra parte, en agosto de 2019 abrimos el primer local minorista exclusivo en la ciudad de Río Cuarto, donde por primera vez tuve un contacto directo con la clienta de la marca. Algo que fue y es muy enriquecedor para mí, ya que se genera un feedback increíble y se puede aprender mucho de lo que las clientas buscan, qué calces les quedan mejor y con qué se sienten mas cómodas.

- Si tuviera que describir Mecha, ¿cómo lo haría?

Diría que es una marca clásica, versátil y fresca en la que predominan los colores claros y los tonos tierras, así como también las prendas oversize. Me gusta que cuando una persona compra una prenda de Mynameismecha se sienta, principalmente, cómoda y canchera, con onda, pero sin perder la sobriedad que caracteriza la marca.

