Mi historia entre hilos, sueños y vestidos

CONTENTLIKE CARAS

Siempre digo que mi historia empezó mucho antes de que tomara una aguja o cortara mi primera tela. Empezó con una sensación: el deseo de transformar lo simple en algo mágico. Desde chica me fascinaba la idea de que una prenda pudiera contar una historia, revelar una emoción o convertir un momento en algo inolvidable.

Nací en Buenos Aires, Argentina, un 21 de febrero, y aunque el camino no siempre fue fácil, la pasión por el diseño fue el hilo que me guió desde el principio. En 2016 finalicé mis estudios en Lencería y Trajes de baño, y también en Moldería y Confección, en el Instituto Superior de Diseño de Moda y Belleza Integral de Roberto Piazza. Ese fue mi punto de partida: entender que detrás de cada diseño hay técnica, estudio, dedicación y, sobre todo, amor.

Nunca dejé de aprender. Con el tiempo fui sumando seminarios, cursos y especializaciones, porque para mí la moda está viva, evoluciona, y uno debe crecer con ella.

Poco a poco, los desafíos se transformaron en oportunidades: presentaciones, certámenes, pasarelas y colaboraciones que me permitieron seguir creciendo profesionalmente.

Hoy en día, mis vestidos viajan por el mundo, y cada uno lleva consigo un pedacito de mi historia, de mis manos y de mi esencia.

Mi filosofía siempre fue clara: recuperar el valor de la costura artesanal, esa que lleva tiempo, detalle y alma. Por eso en 2017 abrí mi primer atelier, dedicado a la lencería fina, y al año siguiente lancé mi marca de Alta Costura y Prêt-à-Porter, con venta exclusiva y atención personalizada.

En mi universo creativo, el concepto “minimalista” tiene un papel muy especial. Creo en la elegancia de lo simple, en la sensualidad que no necesita gritar, en los vestidos que resaltan la esencia de cada mujer sin esconderla detrás de excesos.

Por eso, mis colecciones están pensadas para mujeres que aman sentirse seguras, únicas y poderosas: desde vestidos de noche y de cóctel, hasta trajes de novia que parecen sacados de un sueño.

Hoy, cuando miro hacia atrás, me emociona pensar en todo lo que recorrí. Cada puntada, cada prueba de tela, cada clienta que confió en mí… todo me trajo hasta acá.

Y si algo aprendí en este camino es que la moda es mucho más que tendencia: es emoción, es historia, es identidad.

Y mientras existan mujeres con sueños que vestir, yo seguiré diseñando con el corazón.

Atelier Johanna Pass

WhatsApp: +54 11 6537-4785

Instagram: @johannapass.jp

Consultas y turnos personalizados por videollamada o presencial en Vicente Lopez - Munro

Vestidos creados a medida, para momentos que se viven una sola vez.