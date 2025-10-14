Empezó MasterChef Celebrity y se encendieron los memes: desde la herida de Andy Chango hasta la dupla de la Joaqui y Momi

MasterChef Celebrity volvió a la pantalla argentina, y los fanáticos del reality disfrutaron del primer capítulo. Con la conducción de Wanda Nara, y con el exigente paladar de un jurado conformado por Damián Betular, Donato Di Santis y Germán Martitegui, los famosos se enfrentaron al primer plato de la nueva temporada, y algunos ya quedaron en zona gris. Sin embargo, los usuarios de las redes sociales no tardaron en dar a conocer sus opiniones, a través de divertidos memes que reflejaron los sentimientos de este estreno.

Wanda Nara, Damián Betular, Donato Di Santis y Germán Martitegui volvieron a los estudios de Telefe para una nueva temporada de MasterChef Celebrity, y someterse a la cocina de los famosos. Desde Pablito Lescano y Luis Ventura hasta Momi y Eugenia Tobal, 25 participantes competirán por el premio mayor, y para mostrar sus talentos culinarios. El primer programa tuvo un pico de rating de 18 puntos, y los usuarios de las redes sociales hicieron tendencia el nombre con sus diversos memes.

Tras la final de La Voz Argentina, muchos destacaron que la época de realities continuaban de la mejor manera, y que era su momento de ponerse el delantal blanco, desde el sillón de sus casas. Los seguidores del programa bromearon sobre los pocos conocimientos de cocina de ellos y de los participantes, al igual que se sintieron identificados con algunos de los primeros concursantes por sus acciones dentro de la cocina. Sin embargo, también hicieron referencia a su vida cotidiana, y paralelismos sobre el programa y ellos.

Momi Giardina y La Joaqui fueron dos de los personajes más destacados, debido a su actitud un tanto perdida dentro de la cocina. En todo momentos, los usuarios aseguraron que "sacarían canas verdes" a los jurados, o que ninguna de las dos sabía lo que estaba haciendo. Andy Chango y Esteban Mirol también protagonizaron otro momento destacado, cuando los dos se lastimaron mientras cocinaban, y siendo un equipo. Esto los llevó a que sus fotos estuvieran en todos los memes de los usuarios.

MasterChef Celebrity fue un completo éxito en su vuelta de temporada, con 25 participantes de lujo y que prometen bromas, farándula y mucha diversión para lo que le sigue al programa. Wanda Nara volverá a ser la conductora en esta nueva edición, y ya comenzó a demostrar algunos de los chistes y comentarios que les tiene a todos los chef novatos y nerviosos. Los usuarios de las redes sociales pusieron en tendencia el nombre del programa, y destacaron el cast de esta nueva edición.

A.E