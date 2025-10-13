¿Cómo tener una piel suave, fresca y luminosa, sin fallar en el intento?

contentcaras

No es necesario enloquecer ni salir corriendo a comprarte miles de productos para tu skin care. Con hacer una rutina facial todos los días y realizarte tratamientos profesionales una vez al mes aproximadamente, podes lograrlo.

Existen muchas rutinas, con pocos o muchos pasos, los más necesarios para tu piel son tres, HIGIENE – HIDRATACIÓN - PROTECCIÓN. Lo ideal es realizar la rutina de cuidado facial dos veces al día, una por la mañana y otra por la noche que, con estos simples pasos, no te va a llevar más de 5 minutos. Lo que hay que tener en cuenta, es el tipo de piel que tengas para poder elegir los productos indicados.

A grandes rasgos si Tenes una piel tipo grasa lo ideal es que elijas productos en gel/crema o con texturas mas livianas y activos que te ayuden a regular la secreción sebácea como por ejemplo el ácido salicílico. Si tu piel es más seca, ahí podés elegir productos en crema, emulsiones o texturas más emolientes con activos como por ejemplo el ácido hialuronico que es nuestro aliado número uno para la piel, ayuda a hidratarla, mejora la elasticidad, firmeza y además rellena líneas finas.

Con respecto a los protectores solares, son indispensables en nuestra rutina, más allá del tipo de piel que tengas. Nos protegen de la radiación (UVA-UVB), retrasan el envejecimiento cutáneo, previenen manchas y afecciones, reducen el riesgo de cáncer en piel entre otras cosas. Hoy en el mercado podés encontrar de todo tipo de textura y hasta algunos con color que te van ayudar a unificar el tono del rostro.

En cuanto a los tratamientos faciales, tu esteticista sabrá que realizar cada vez que acudas al centro estético para mejorar y mantener la calidad de tu piel.

Si, no sabes qué tipo de piel Tenes y/o que producto usar, lo ideal es que consultes con profesionales para que puedan asesorarte y ayudarte a organizar un tratamiento específico según tus necesidades.

En Amatista nos especializamos en el cuidado de la piel, lo único que Tenes que hacer es consultarnos.

@amatista_beautyspa.