El final de La Voz Argentina y la polémica por falta de claridad: Sofi Martínez explicó el detrás de la definición

La Voz Argentina decretó a su ganador, en la noche del lunes 13 de octubre, y le dio paso a una nueva temporada de MasterChef Celebrity. Sin embargo, el formato en el que se llevó a cabo el mismo dio de qué hablar en las redes sociales, y muchos usuarios expresaron su disgusto con cómo se vio el último programa. Entre críticas y comentarios, creció la polémica alrededor de la organización del mismo, y tuvieron que salir a explicar qué fue lo que había ocurrido.

La final de La Voz Argentina

Final de La Voz Argentina: entre polémicas y explicaciones

La Voz Argentina fue uno de los programas más vistos y comentados por los usuarios de las redes sociales. Sus diversos memes y favoritos generaron que se volviera tendencia, todas las noches, durante las últimas semanas. Es por eso que el anuncio del ganador era uno de los momentos más esperados por todos, y se convirtió en una fuerte polémica. Luego de que fuera anunciado Nicolás Behringer, representante del Team Luck Ra, como campeón, el programa terminó abruptamente y comenzó MasterChef.

La final de La Voz Argentina

Rápidamente, muchos usuarios comenzaron a expresar su enojo en las redes sociales por diversos motivos. En principio, muchos notaron que la final vivida el domingo 12 y el lunes 13 había sido grabada, incluso el momento de dar a conocer el ganador. Esto llevó a que el propio Nicolás no mostrara tanta emoción, como si hubiese sido en vivo, y a que no se mostraran los porcentajes, provocando dudas sobre quiénes habían ocupado el 2º, 3º y 4º puesto, que también obtenían un premio económico. Rápidamente, Sofi Martínez, quien fue parte del streaming del programa, explicó qué ocurrió.

"Es cierto que la final fue grabada. Estaba en los planes que termine a mediados de septiembre, pero por cuestiones terminó en octubre, y muchos de los artistas tenían compromisos pactados", comenzó diciendo en Perros de la Calle (Urbana Play). Debido a esto, se tomó la determinación de grabar todos los posibles finales de ganadores, y dejar los porcentajes del resto para las redes sociales. "Eso le saca emoción, y se puso en aire lo que votó la gente, porque eso si fue en vivo", decretó.

A pesar de la explicación de Sofi Martínez, los usuarios de las redes sociales siguieron mostrando su disgusto, ya que no habían sabido cómo quedó su favorito. Por su parte, tanto los jurados como los participantes se pronunciaron expresando la emoción hacia el ganador y su paso por el certamen, dejando de lado y alejándose de la polémica que creció debido al final grabado y a la reacción de Nicolás ante el premio.

A.E