Asesoramiento personalizado: nuestro mayor diferencial

CONTENTCARAS

Sabemos que un buen asesoramiento no es repetir información, sino entender tu historia, tus expectativas y tus necesidades. Por eso, nuestros asesores se dedican con tiempo y calidez a cada persona que entra en contacto con Felicitur.

Te preguntamos, te guiamos, y sobre todo, te escuchamos. Ya sea que viajes por primera vez o seas un trotamundos, en Felicitur siempre vas a sentir que alguien está prestando atención a los detalles que importan.

Además, entendemos que los tiempos cambian, y por eso nuestro asesoramiento está disponible en todos los canales: presencial, por teléfono, WhatsApp, redes o correo. Vos elegís cómo, nosotros respondemos con la misma dedicación.

Nos gusta convertir dudas en decisiones, y expectativas en realidades. Esa relación de confianza con el viajero es lo que nos distingue, y lo que hace que muchos vuelvan una y otra vez a planificar con nosotros.

Asesorar no es vender: es acompañar con responsabilidad. Y en eso, Felicitur no tiene competencia.

Contacto:​

Belgrano 1446, Villa Constitución​

[email protected] ​



IG: @feliciturok