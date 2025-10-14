El drama que vivió Daniela Christiansson mientras Maxi López se muestra cerca de Wanda Nara: "Estoy agotada"

Daniela Christiansson, esposa de Maxi López, transita su segundo embarazo en Suiza junto a su primogénita Elle de dos años. Mientras tanto, el exfutbolista sigue en la Argentina con sus tres hijos, fruto de su relación pasada con Wanda Nara, y aceptó ser parte de la nueva temporada de Masterchef Celebrity. Este nuevo proyecto laboral lo une a su expareja y por eso, anoche, en su debut en la pantalla chica se vio que tienen mucha química y que los "palitos" entre ellos no faltarán.

En medio de las repercusiones que generó el ida y vuelta entre Maxi López y Wanda Nara, Daniela Christiansson volvió a mostrarse activa en su red social con un dramático descargo que para muchos usuarios se trató de una indirecta al padre de sus hijos.

El desesperado mensaje de Daniela Christiansson tras el debut de Maxi López en Masterchef Celebrity con Wanda Nara

Masterchef Celebrity volvió a la pantalla de Telefe con la conducción de Wanda Nara y una lista de figuras que esperan llegar lejos en la competencia. Uno de ellos es Maxi López, quien se sumó al ciclo por la insistencia de su expareja y el pedido de sus tres hijos en común. Desde un primer momento, su decisión causó revuelo y generó sorpresa ya que está a punto de ser padre con su esposa Daniela Christiansson.

A través de su red social de Instagram, la modelo sueca muestra que lleva adelante la crianza de su hija Elle y que espera ansiosa la llegada de su bebé, que será varón. Hace algunas semanas, había compartido que su pequeña se lastimó y no pudo cumplir un compromiso laboral porque debió quedarse a cuidarla. Esto provocó repercusiones y fue interpretado por muchos usuarios como una "indirecta" a Maxi López. Sin embargo, la propia Daniela se encargó de negarlo mediante un romántico posteo junto a él donde expresa su total apoyo por quedarse en el país y compartir más tiempo con Valentino, Benedicto y Constantino.

Daniela Christiansson y Maxi López junto a su hija, Elle.

Lo cierto es que, tras el debut de Masterchef Celebrity, Daniela Christiansson volvió a llamar la atención con una publicación en la que relata el desesperado momento que vivió estando con su hija y embarazada de siete meses, lo que para muchos significó un claro mensaje para Maxi López.

"Qué día... Con siete meses de embarazo, vino un pintor a arreglar la chimenea y el spray de pintura explotó. Supertóxico. Con mi nena, mi perrita y yo embarazada... un susto”, comenzó escribiendo en su red social junto a una selfie con Elle en su habitación. Luego, agregó sobre la dramática situación: "Hicimos todo para ventilar bien y por suerte está todo ok”.

Luego, Daniela Christiansson contó sobre los síntomas que sufre debido a su segundo embarazo: "Estoy agotada... la panza tirante, dolor de espalda, piernas pesadas, los pechos sensibles —lo típico de los siete meses— todo junto en un mismo día”. Si bien la top model no lo expresó en su posteo, para muchas personas sus palabras sonaron a un reclamo para Maxi López, quien anoche protagonizó varias idas y vueltas con Wanda Nara.

Daniela Christiansson

Uno de ellos y el más comentado en las redes sociales fue cuando a Wanda Nara le tocó presentarlo en la competencia culinaria. "¿Maxi viniste y te animaste?", preguntó la conductora. A lo que el empresario le contestó con una sonrisa: "Me animé". En ese momento, ambos comenzaron a reírse y dejaron en claro la química que tienen. Acto seguido, ella quiso saber: "¿Cocinas o no cocinas?". Y la pícara respuesta de él se volvió viral: "Estuve casado una vez y era todo congelado".

De esta manera, el divertido ida y vuelta entre ellos era lo que más se esperaba del programa y, finalmente, ocurrió. No obstante, por otro lado se encuentra Daniela Christiansson, quien no dudó en revelar el drama que vivió en Europa mientras su pareja Maxi López se muestra cerca de su ex, Wanda Nara. "Estoy agotada", manifestó y provocó una lluvia de opiniones en las redes.