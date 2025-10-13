Hernán Piquín contó cómo fue el accidente que casi lo deja cuadripléjico: “Estuve a dos milímetros”

Durante su visita al programa Almorzando con Juana, Hernán Piquín habló sobre el accidente automovilístico que marcó un antes y un después en su vida. El artista, dos veces campeón del Bailando por un sueño, revivió el episodio que ocurrió en 2009, cuando el auto en el que viajaba en Punta del Este sufrió un desperfecto y volcó, dejándolo al borde de quedar cuadripléjico.

Hernán Piquín en Bailando por un sueño

“Fue para un 13 de noviembre, fui a festejar mi cumpleaños y para el 14 me sucedió esto. El coche nada, reventó la rueda y dio tumbos”, recordó Hernán Piquín al aire. El bailarín relató que el impacto fue tan fuerte que le provocó graves lesiones: “Me fracturé la quinta vértebra cervical, estuve a dos milímetros de quedar cuadripléjico, fractura de clavícula... y los médicos me dijeron que ya no podía bailar más clásico por la exigencia que tenía el clásico”, contó a Juana Viale.

Las secuelas emocionales del accidente de Hernán Piquín

Hernán Piquín reconoció que la noticia fue un golpe fuerte, aunque también se sinceró y aclaró: “No me afectó porque yo ya había bailado mucho y tuve la suerte de bailar con muchos y por muchos lados, con Julio Bocca diez años”, expresó, destacando su extensa trayectoria en escenarios nacionales e internacionales.

A pesar de las secuelas que le dejó el accidente, Piquín logró recuperarse con constancia y determinación: “Estuve, sí, sí, estuve... y lo que siempre digo, tanto el teatro, la televisión, la danza, lo que uno ama hacer y lo puede hacer, creo que eso cura”, reflexionó durante la entrevista.

La mejor medicina de Hernán Piquín

Según explicó Hernán Piquín, el arte fue clave en su proceso de sanación: “Para mí la danza me ha curado de muchas cosas, de muchos momentos. Viste que cuando te subís al escenario es como... no pasó nada, no pasó nada”.

Hernán Piquín

Finalizando la entrevista -y tras haber hecho un repaso por su vida artística- Hernán Piquín recordó el inicio de su vocación, asegurando que comenzó desde muy chico: “A los cuatro años le dije a mis padres que quería bailar. Había un programa en Canal 7”, relató. Desde entonces, la danza se convirtió en el motor de su vida y en la herramienta con la que logró superar uno de los momentos más difíciles de su carrera.