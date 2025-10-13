Todas las fotos de las vacaciones de Florencia Bertotti en Río de Janeiro que la hicieron “volver a los 17”: amigas, tragos y mucha playa

La talentosa actriz argentina Florencia Bertotti, este fin de semana, eligió las playas de Río de Janeiro como destino para disfrutar de unas merecidas vacaciones junto a sus amigas. Las postales fueron difundidas en sus redes sociales y revelan a una Florencia radiante, relajada y disfrutando al máximo de los encantos de la famosa carioca. Ante esto, la artista desplegó un sentido mensaje donde aseguró “volver a los 17”.

Florencia Bertotti en Río de Janeiro | Instagram

Así fueron las vacaciones de Florencia Bertotti

Florencia Bertotti apareció este fin de semana en su cuenta oficial de Instagram para mostrar las imágenes más icónicas de su viaje a Brasil en compañía de grandes amigas. Las fotos las muestran disfrutando del sol, el mar y la arena, luciendo looks playeros frescos y coloridos que resaltan su belleza natural. “¡Río con amigas! Y unos días de volver a los 17, hablar hasta quedarse dormidas y compartir boludeando 24/7”, fueron las palabras que acompañaron a su feliz posteo.

Florencia Bertotti en Río de Janeiro | Instagram

Durante el recorrido en el carrusel, también dejó en claro que se regocijó de la gastronomía local, degustando los tragos frutales más emblemáticos del lugar y visitando los restaurantes más sofisticados. “Choclo, campari, mate, chocolates, vendedores ambulantes”, enumeró orgullosa del amplio abanico de degustaciones que realizó en buena compañía.

Florencia Bertotti en Río de Janeiro | Instagram

La actriz hizo hincapié en algunos momentos especiales de sus vacaciones, mostrando su alegría y gratitud por poder disfrutar de este viaje junto a sus amigas. En su posteo, Florencia destacó la importancia de la amistad y el valor de compartir momentos inolvidables con personas queridas. En este marco, se vanaglorió de haber “dominado” el idioma portugués de manera “total”.

Florencia Bertotti en Río de Janeiro | Instagram

Además, las damas aprovecharon para contemplar el mar desde la ventana del hotel, viajar en taxi y recorrer shoppings sumando anécdotas a su álbum de vida. “Lo logramos después de mucho tiempo”, exclamó orgullosa, aunque un poco nostálgica por no haber tenido “el equipo completo”, haciendo referencia de que su círculo es mucho más amplio.

Florencia Bertotti en Río de Janeiro | Instagram

Finalmente, concluyó con un emocionante mensaje y enseñanza de vida: “Acá, allá o donde sea, hacerse el tiempo para compartir vale mucho la pena”. Por su parte, sus seguidores elogiaron su sencillez y espontaneidad, celebrando su actitud positiva y su capacidad para disfrutar de la vida.

Florencia Bertotti en Río de Janeiro | Instagram

Más allá de los lujos y el glamour, la protagonista de Floricienta dejó en claro que lo más importante es la conexión con los seres queridos, incluidos aquellos que están por fuera de los lazos sanguíneos, y la posibilidad de crear recuerdos imborrables. Otros de los aspectos importantes es que dejó comprobado que es posible combinar el trabajo con el descanso, el éxito profesional con la vida personal, y la fama con la humildad.

Florencia Bertotti en Río de Janeiro | Instagram

Con el aire completamente renovado tras este viaje de placer lleno de anécdotas, la alegría y vitalidad de Florencia Bertotti contagiaron a sus seguidores, quienes celebraron su merecido descanso, le desearon lo mejor en sus futuros proyectos y les dejaron las oraciones más ocurrentes en portugués para sumarse al humor característico de la actriz.

NB