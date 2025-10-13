Margarita, la hija de Fito Páez, vende ropa de segunda mano en las calles de Palermo

Margarita Páez es una de las hijas de famosos que no duda en mostrar los talentos que tiene en diversos ámbitos del arte. Desde el teatro hasta acompañar a su papá con la música, la hija de Fito Páez deja una marca en cada rumbo artístico, y marca diversas tendencias. En las últimas horas, demostró sus conocimientos fashionistas, y comenzó a vender ropa de segunda mano, con amigos, en un centro cultural de Palermo, marcando su nuevo camino.

Margarita Páez

Ropa de segunda mano en Palermo: el nuevo emprendimiento de Margarita Páez, la hija de Fito Páez

Fito Páez no duda en mostrar orgullo por todo lo que hacen sus hijos, y cada uno de ellos eligió el camino del arte para mostrar sus talentos. Margarita, la joven de 21 años, llegó a la Calle Corrientes con diversas obras de teatro, demostrando su pasión por la actuación. Con más de 70 mil seguidores en Instagram, no duda en publicitar cada nuevo proyecto, que hace de la mano de su familia o sus amigos, quienes la acompañan en todo momento.

Fito Páez y su familia

Sin embargo, en las últimas horas, mostró que también comenzó a incursionar en el mundo de la moda. En sus historias de Instagram, se mostró en el centro cultural de Palermo, The Local Support, donde optó por abrir un emprendimiento con sus amigas de ropa de segunda mano. En la puerta del local, y con diversas prendas colgando y exhibidas, se abrió paso en el mundo de la industria fashionista, donde marcó su estilo personal.

En los últimos meses, la venta de ropa ya utilizada creció entre los usuarios de las redes sociales y los fanáticos de la moda. De esta manera, muestran que una prenda puede seguir teniendo años de uso, además de que impone un estilo vintage y pre-loved, con el objetivo de mantener la sostenibilidad y la creatividad de cada muda. En esta ocasión, Margarita, quien marca tendencia entre sus seguidores, decidió poner esos conocimientos en un centro cultural de Palermo.

The Local Support, el centro cultural donde Margarita Paez comenzó su emprendimiento de vender ropa

La tendencia entre famosos: la ropa de segunda mano

La realidad es que Margarita Páez no es la primera en optar por vender algunas de sus prendas en ferias o centro culturales, permitiendo que sus seguidores luzcan sus mejores prendas. Muchos famosos a nivel internacional también siguen esa línea, o prefieren comprar, marcando un estilo vintage y demostrando el largo uso que puede tener una muda de ropa. En 2019, por ejemplo, la familia Kardashian lanzó Kardashian Kloset, un espacio en línea dedicado a vender su ropa usada. En la Argentina, Iara, la hija de Julián Weich, abrió un exitoso negocio; Manelyk González vende ropa de TV; mientras que Alex Caniggia y Melody Luz lo hacen a través de ferias online.

Otras famosas que dejan sus prendas en tiendas de consignación son Candelaria Tinelli y Catherine Fulop, remarcando esta tendencia que siguen. Sin embargo, también hay celebridades que optan por ir a estos lugares, pero para llenar su guardarropas. La idea es mantener la vida útil de la prenda, y remarcar la sustentabilidad de la misma. Sara Jessica Parker, Miley Cyrus y Julia Roberts son solo algunas que compartieron públicamente su gusto por la moda de segunda mano, o "thrifting".

El negocio de Iara, la hija de Julián Weich

Las redes sociales no dudaron en mostrarse emocionadas por este nuevo paso de Margarita Páez, la hija de Fito Páez. La joven no solo mostró su talento en la actuación, presentándose en diversos teatro de la Calle Corrientes, y con colegas de lujo, sino que ahora incursionó en el lado más fashionista de la industria, siguiendo con la tendencia de la moda upcycling, de la mano de sus amigos que la acompañan siempre.

A.E