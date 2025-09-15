Neurofitness y nutriciencia: Biohacking, el nuevo paradigma del fitness consciente, inteligente y estratégico

contentcaras

¿En qué consiste este enfoque en el fitness?

Todo entrenamiento físico o mejora en el rendimiento deportivo requiere un trabajo sinérgico de tres pilares fundamentales: entrenamiento progresivo, nutrición específica y un descanso óptimo y reparador. Sin embargo, la intensidad del entrenamiento, las exigencias deportivas o estéticas, o la falta de tiempo para una nutrición adecuada, pueden llevar a caer en cansancio, desmotivación y/o fracaso.

“El biohacking fitness” es un conjunto de prácticas, hábitos y uso de tecnología que busca optimizar la salud, el rendimiento físico, mental y bienestar general.

¿Qué diferencia el biohacking fitness, del entrenamiento tradicional?

El entrenamiento tradicional se centra en realizar rutinas físicas repetitivas con el objetivo de mejorar fuerza, resistencia o estética. Biohacking Fitness, es un enfoque de entrenamiento más inteligente y sostenible, que permite alcanzar objetivos físicos de manera más efectiva y duradera, maximizando los resultados con menor desgaste, mayor eficiencia, mejora de la salud y el rendimiento a largo plazo, integrando factores como: alimentación, luz solar, frío, respiración, descanso, recuperación profunda y suplementación específica, como parte del entrenamiento; respetando los ritmos y necesidades del cuerpo.

¿Cuáles son las técnicas o hábitos que incorporas para optimizar tu rendimiento y bienestar general?

Algunas practicas recomendadas son:

Dormir entre las 22 y las 6-7 AM, para aprovechar la liberación de hormona de crecimiento y regenerar tejidos.

Ingerir alimentos previos al entrenamiento, activa el reloj digestivo y muscular

Entrenar en horas bioóptimas (mañana o tarde temprana), el cuerpo está más preparado.

Asegurar una correcta exposición a la luz natural del día, para regular el ciclo de sueño-vigilia.

Evitar la luz artificial blanca por la noche, para no alterar la secreción de melatonina.

Utilizar técnicas de respiración dirigida, sauna y contraste térmico, y mindfulness neuroactivo para reducir estrés y ansiedad, optimizando un sueño profundo.

Monitorizar el sueño, actividad, ritmo cardíaco y niveles de estrés mediante uso de dispositivos.

Buscar cambios intencionales para mejorar la concentración y bienestar mental

“Un cuerpo entrenado es poderoso, pero una mente entrenada es invencible”

