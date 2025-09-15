lunes 15 de septiembre del 2025
Neurofitness y nutriciencia: Biohacking, el nuevo paradigma del fitness consciente, inteligente y estratégico

La Nutricionista y FIT MODEL Luli Bruno, nos da detalles sobre el enfoque que aplica en su preparación, para optimizar su rendimiento físico, mental y el bienestar general: “El verdadero poder está en la mente humana y en los alimentos que brinda la naturaleza” Galería de fotosGalería de fotos

Luli Bruno
Luli Bruno | CONTENTCARAS
¿En qué consiste este enfoque en el fitness?

Todo entrenamiento físico o mejora en el rendimiento deportivo requiere un trabajo sinérgico de tres pilares fundamentales: entrenamiento progresivo, nutrición específica y un descanso óptimo y reparador. Sin embargo, la intensidad del entrenamiento, las exigencias deportivas o estéticas, o la falta de tiempo para una nutrición adecuada, pueden llevar a caer en cansancio, desmotivación y/o fracaso. 

El biohacking fitness” es un conjunto de prácticas, hábitos y uso de tecnología que busca optimizar la salud, el rendimiento físico, mental y bienestar general. 

¿Qué diferencia el biohacking fitness, del entrenamiento tradicional?

El entrenamiento tradicional se centra en realizar rutinas físicas repetitivas con el objetivo de mejorar fuerza, resistencia o estética. Biohacking Fitness, es un enfoque de entrenamiento más inteligente y sostenible, que permite alcanzar objetivos físicos de manera más efectiva y duradera, maximizando los resultados con menor desgaste, mayor eficiencia, mejora de la salud y el rendimiento a largo plazo, integrando factores como: alimentación, luz solar, frío, respiración, descanso, recuperación profunda y suplementación específica, como parte del entrenamiento; respetando los ritmos y necesidades del cuerpo. 

 

Luli Bruno

 

¿Cuáles son las técnicas o hábitos que incorporas para optimizar tu rendimiento y bienestar general?

Algunas practicas recomendadas son:

  • Dormir entre las 22 y las 6-7 AM, para aprovechar la liberación de hormona de crecimiento y regenerar tejidos.

  • Ingerir alimentos previos al entrenamiento, activa el reloj digestivo y muscular

  • Entrenar en horas bioóptimas (mañana o tarde temprana), el cuerpo está más preparado.

  • Asegurar una correcta exposición a la luz natural del día, para regular el ciclo de sueño-vigilia.

  • Evitar la luz artificial blanca por la noche, para no alterar la secreción de melatonina.

  • Utilizar técnicas de respiración dirigida, sauna y contraste térmico, y mindfulness neuroactivo para reducir estrés y ansiedad, optimizando un sueño profundo.

  • Monitorizar el sueño, actividad, ritmo cardíaco y niveles de estrés mediante uso de dispositivos.

  • Buscar cambios intencionales para mejorar la concentración y bienestar mental

 

“Un cuerpo entrenado es poderoso, pero una mente entrenada es invencible”

 

Datos de contacto: 

Mail: [email protected] 

Instagram: @lulii.bruno

 

