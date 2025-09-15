Nuevo parte médico de Thiago Medina del 15 de septiembre: "Se le realizará una evaluación interdisciplinaria"

Desde el viernes 12 de septiembre, Thiago Medina se encuentra internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, tras sufrir un grave accidente al momento que se trasladaba con su moto y fue impactado por un vehículo. Desde entonces, tiene un cuadro de salud crítico y fue sometido de urgencia a una cirugía torácica, con una extirpación del bazo, y permanece internado en terapia intensiva con respirador e inotrópicos. Este lunes 15 de septiembre se dio a conocer un nuevo parte médico.

Qué dice el nuevo parte médico de Thiago Medina

El viernes pasado por la tarde noche, Thiago Medina sufrió un accidente al momento que circulaba en moto por avenida San Martín y La Providencia, en Francisco Álvarez. El ex Gran Hermano fue impactado por un auto y como consecuencia sufrió graves lesiones, en pulmón, hígado, tiene seis costillas fracturadas y debieron extirparle el bazo.

El cuadro que presenta es crítico, por lo que se cuenta internado en terapia intensiva en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, desde donde brindan información oficial sobre el estado de salud.

Esta mañana de lunes, desde el Hospital Mariano y Luciano de la Vega emitieron un nuevo parte médico sobre el estado de salud de Thiago Medina. "El paciente permanece en UTI con pronóstico reservado. Se encuentra estable, sin fiebre y presenta disminución de la medicación suministrada. Está bajo control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica", indicaron.

Y continúo: "En el transcurso del día, se le realizará una evaluación interdisciplinaria para evaluar el estado de las fracturas costales". El próximo parte médico será este lunes a las 18 hs.

Por su parte, el doctor Capuya realizó su análisis del mismo en Mujeres Argentinas (eltrece) sobre el comunicado. "Si las costillas lesionaron la pleura o el pulmón, cambia la situación", indicó.

En las últimas horas, tanto Camila, hermana de Thiago Medina, como Daniela Celis, expareja y madre de sus hijas, indicaron que se registró una leve mejoría en el cuadro y agradecieron tanto las cadenas de oraciones como la buena energía que son enviadas. El próximo parte médico será este lunes a las 18 hs.