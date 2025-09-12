Brenda Gandini, María Belén Ludueña y Catherine Fulop dijeron presente en el exclusivo evento que organizó la diseñadora Camila Romano por el lanzamiento de su colección Damasco. Aunque las actrices y la periodista no fueron las únicas en asistir al desfile que se llevó a cabo en el barrio de Belgrano. Te traemos los detalles de este evento especial.

De Brenda Gandini a María Belén Ludueña y Catherine Fulop, todos los looks de las famosas en el lanzamiento de la colección de Camila Romano

Camila Romano presentó Damasco, su nueva colección, en un cocktail que incluyó un espectacular desfile para dar a conocer sus diseños y con la presencia de reconocidas figuras del ambiente artístico como Brenda Gandini, María Belén Ludueña y Catherine Fulop.

Damasco Dinning Studio, lugar que lleva el mismo nombre que el lanzamiento, contó con una ambientación lujosa pero sobria a cargo de Marisa Tenguerian y le brindó todo el protagonismo a los vestidos diseñados por Camila Romano. La paleta de colores intensos, la iluminación, la música y el brillo de las velas acentuaron la atmósfera íntima y sofisticada que disfrutaron las celebrities presentes. Entre ellas, Chloe Bello, Elba Marcovecchio, Patricia della Giovampaola y Elina Constantini.

Chloe Bello

En esta colección, Camila Romano juega con la idea de imaginarse diseñadora hace cincuenta años en París, recreando los códigos de los años 70 y 80 pero llevados al presente, es decir a la modernidad. “Quise que DAMASCO se viva como una experiencia cercana, donde cada persona pueda apreciar el detalle y la dedicación de cada pieza", expresó sobre su nueva colección.

Elba Marcovecchio

Y agregó que "el verdadero lujo está en detenerse a observar, en valorar la confección y en descubrir todo lo que hay detrás de un vestido”. Así, Camila Romano propone una moda atemporal y de calidad, pensada para mujeres que buscan prendas con identidad para lucir en momentos especiales.

Brenda Gandini, que regresó de sus mini vacaciones en las Cataratas del Iguazú junto a su familia, acompañó a la modista con un diseño que lleva su firma y que se llevó todas las miradas. Se trata de un conjunto de dos piezas súper glamoroso y repleto de brillos, que está compuesto por un saco plateado de mangas largas con escote en V y detalles de plumas blancas en los puños, y un pantalón amplio con las mismas características.

Brenda Gandini

Catherine Fulop, por su parte, también acaparó toda la atención con su atuendo elegante total black. La actriz llevó un vestido strapless con falda amplia y lo complementó con sandalias negras de tiras finas. Un calzado delicado que acompañó perfectamente su look nocturno. Como accesorios, sumó un clutch brillante que le aportó ese toque glam y funcional a su estilismo.

Sandra Castellanos, Catherine Fulop y Barbie Simons.

Barbie Simons fue otra de las invitadas al evento y para esta ocasión se inclinó por una propuesta más moderna con toques shiny. Según se puede ver en la fotografía, donde posa con Cathy y la experta en imagen Sandra Castellanos, su look incluyó un pantalón dorado recto, íntegramente bordado en paillettes, una camisa blanca y un blazer haciendo juego. En los pies, optó por sandalias doradas de taco fino y como accesorio destacado lució una cartera bandolera blanca de la firma Yves Saint Laurent.

María Belén Ludueña

Por otro lado, María Belén Ludueña escogió un look elegante con aires chic: falda midi con estampa de lunares en blanco y negro, camisa blanca básica y blazer negro corto. Esta última prenda sumó estructura y contrastó con la fluidez de la pollera. Como complementos, la conductora eligió un clutch negro con detalles metálicos y unos stilettos negros en charol.

Elina Constantini

Elina Constantini posó sonriente con un vestido corto strapless que equilibra sensualidad y sofisticación. El diseño con encaje plateado y base negra resaltó su figura y aportó un guiño romántico al look. Para completar su vestimenta, optó por unos stilettos negros en charol con pulsera al tobillo.

Desfile de la presentación de Damasco, la colección de Camila Romano.

La nueva colección de Camila Romano llamada Damasco está compuesta por vestidos de fiesta, cocktail primavera- verano y novias. Las siluetas alternan entre largos fluidos y algunos cortos, explorando el volumen y el drapeado, los colores recorren una paleta cálida y sofisticada como tonos tierra, marrones, moca, damasco, verdes secos y pistacho, violetas, rosados y blanco.

Desfile de la presentación de Damasco, la colección de Camila Romano.

Además, sus diseños revalorizan los encajes franceses y textiles con relieve transformados en piezas actuales de gran calidad. Algunas de las famosas que vieron y disfrutaron el desfile, que contó con 20 pasadas, desde la primera fila fueron Brenda Gandini, María Belén Ludueña y Catherine Fulop, quienes no se quisieron perder el gran lanzamiento de la colección de Camila Romano.