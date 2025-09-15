Con temática de pantano mágico, así fue el espectacular cumpleaños de Inti, la hija de Cazzu

Cazzu superó las expectativas durante sus primeros dos shows agotados en el Movistar Arena de la Ciudad de Buenos Aires. Con una puesta de escena de estilo tanguera, y los más grandes éxitos de su carrera, la cantante se volvió tendencia en las redes sociales, demostrando su actualidad musical. Sin embargo, el 14 de septiembre, también vino con una fecha muy importante para ella y su familia: el segundo cumpleaños de su hija, Inti. Es por eso que, antes del espectáculo, decidió hacerte un espectacular festejo, donde la magia recorrió el espacio.

Cazzu, Inti

El espectacular cumpleaños de Inti, la hija de Cazzu, con temática de pantano mágico

El 14 de septiembre, Cazzu no solo disfrutó de un increíble Movistar Arena, donde la rompió con sus mayores éxitos y una puesta en escena teatral. Ese día también fue el cumpleaños de su pequeña, Inti. La niña, hija de Christian Nodal, la acompaña en todo momento a su mamá, y se volvió una parte esencial en su vida, tanto que decidió escribirle y presentar en vivo una canción con su nombre. Sin embargo, antes de esta segunda noche épica, la cantante decidió que su pequeña no se iba a quedar sin festejo, y desplegó una mágica celebración durante la tarde.

El espectacular cumpleaños de Inti, la hija de Cazzu

Los seguidores de Cazzu replicaron en las redes sociales algunas de las imágenes del evento, con temática de pantano mágico. La decoración principal era un mural con hongos y ranas tiernas, que rodeaban al número 2 escrito en dorado y a un sol con la inscripción "Inti", en honor a que su nombre se debe al dios del sol y una deidad principal del Imperio Inca. Entre distintas tonalidades de verde, dulces que siguen con la estética y margaritas por doquier, la pequeña vivió su momento protagonista, de la mano de su mamá, y con divertidos juegos como un pelotero.

El espectacular cumpleaños de Inti, la hija de Cazzu

En este año, como en su primer cumpleaños, decidieron hacer un match de looks, siguiendo con la temática de pantano. Ambas optaron por un atuendo holgado y cómodo, con estampado cuadrille de verde y blanco. Mientras que la pequeña fue por dos colitas en su cabello ya largo, y marcando ese peinado como el ideal para ella, la cantante optó por una coleta alta, donde su pelo lacio caía, alejándose de look atrevido y sensual que lució en sus conciertos.

Tras el importante evento, Cazzu se subió a su segundo Movistar Arena, y no dudó en dedicarle unas palabras a su pequeña. Sin embargo, sus fanáticos la sorprendieron cuando, en honor al cumpleaños de Inti, levantaron muchos soles de papel al momento de entonarse las primeras estrófas de su canción. Esto emocionó a la artista, quien se quebró en lágrimas y agradeció el cariño que recibía su hija, en el día de su cumpleaños, y en medio de una guerra legal que pareciera ser más compleja de lo que se espera.

A.E