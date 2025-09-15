La vuelta de Celeste Cid a los medios de comunicación para promocionar Papá x 2 generó revuelo en redes sociales, sobre todo en aquellas personas que están pendientes de su imagen. Dueña indiscutida de una belleza única y de un rostro angelical, la versátil actriz fue duramente señalada por una usuaria en su cuenta personal de Instagram por un presunto “retoque” estético".

La artista, con más de treinta años en el ambiente, respondió con dureza y elegancia a quienes opinaron de su cuerpo lanzando un duro mensaje en sus historias de 24 horas. Pese a estar visiblemente enfadada por este tipo de conjeturas sin evidencia alguna, la escritora recurrió a los buenos modales para lapidar a los haters.

Celeste Cid | Créditos: Urbana Play

La contundente respuesta de Celeste Cid

Todo comenzó cuando Celeste Cid asistió a una entrevista para el programa de streaming Vuelta y Media, conducido por Sebastián Wainraich en Urbana Play. La transmisión no sólo es de carácter radial, sino que, además, es televisada por las plataformas digitales lo que generó que un detalle de su apariencia llame la atención.

“A propósito de las muchas notas que tuve que hacer estos días, me encontré con tantos mensajes hermosos hacia mí y mi trabajo que no quería dejar de agradecer. 30 años, este año, me llenan de alegría saberlos ahí, que sigan recordando personajes, frases, historias, y saber que fui compañía en tantos momentos”, comenzó diciendo ante el amor brindado por los fanáticos de la actriz que cumplió más de tres décadas en el ambiente televisivo, teatral y cinematográfico. “Se siente muy linda esa cercanía... gracias por el amor”, agregó.

Comunicado de Celeste Cid | Instagram

No obstante, cansada de recibir quejas acerca de sus presuntos retoques estéticos, la dramaturga respondió con contundencia y altura a quienes opinan de ella. “Y leí otros comentarios, sobre todo aquellos que hablaban de cuestiones estéticas (“Ya no tiene la misma cara que a los 20″, “¿Qué se hizo?,” Basta de cirugías”), lanzó.

Fue en este contexto que sacó a relucir su lado feminista: “No quise dejarlo pasar, porque creo que hay un tema de fondo que, como mujer, por supuesto me convoca y que observo en las redes en general. Pretender que tengamos la misma cara para siempre, además de ser cruel, es imposible. No tengo cirugías: soy una mujer de casi 42 años, y me parece justo que las mujeres podamos crecer en paz”.

No conforme con esta explicación, puntualizó en una doctrina de pensamiento que se instaló en el imaginario colectivo que castiga a las mujeres por el avance de su ciclo biológico. “No hace más que evidenciar el mandato que tenemos encima: ‘No se nos está permitido envejecer’”, dijo.

Celeste Cid | Instagram

Finalmente, Celeste Cid culminó su mensaje con una sentida reflexión donde, lejos de devolver el ataque cibernético, brindó una interesante reflexión: “Abracemos el tiempo, incluso el que le dedicamos a escribir mensajes a otrxs, porque también es tiempo de nuestras propias vidas”. Una vez más, la célebre actriz se enfrenta a un mundo hostil, lleno de prejuicios y estereotipos de belleza del que sorteó con elegancia y sabiduría.

NB