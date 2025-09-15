Wanda Nara volvió al país luego de unas minivacaciones en Punta del Este. La empresaria había viajado con un grupo de amigas, su hermana Zaira y su “personal trainer”, Martín Migueles. Sin embargo, el comienzo de semana y las rutinas con sus hijos la llevaron a volver a su lujosa residencia ubicada en Buenos Aires.

Al ingresar al prestigioso Chateau Libertador encontró una tierna sorpresa que la obligó a dejarla inmortalizada con su teléfono celular: un dibujo diseñado con pétalos de rosas rojas distribuido cuidadosamente en el suelo.

Wanda Nara en su casa de Punta del Este | Instagram

La hija de Wanda Nara sorprende a su madre

No es la primera vez que Wanda Nara muestra la materialización del amor que recibe por parte de sus hijas. Pese a la batalla judicial que mantiene con Mauro Icardi, la cual le impide salir del país con Francesca e Isabella, la mediática conductora deja en claro que en Argentina hay destinos turísticos donde compartir con las pequeñas. Pero, al estar en etapa escolar, la mediática prioriza su bienestar y su desarrollo educativo, sin entorpecer sus actividades. Es por esta razón, que la creadora de Tóxica, aprovecha cada vez que puede para viajar sola, sin descuidar sus labores como madre.

Esta conexión permanente con las herederas del jugador del Galatasaray la llevó a que, cada vez que se reencuentran tras estar días separadas físicamente, sea mimada y recibida con detalles que le alegran el alma. En esta oportunidad, una de las niñas Icardi colocó cuidadosamente pétalos de rosas rojas sobre la entrada al lujoso departamento de Núñez formando un corazón. En el centro del mismo, le agregó un detalle de una flor con hojas verdes.

Asimismo, junto a él, la pequeña escribió la frase: “Te amo mamá”, un acto que la hizo derretirla de amor. Por tal motivo, tomó su celular y realizó una historia de 24 horas en su cuenta personal de Instagram a la cual coronó con la canción Solcito de Miguel Bueno y Juan Duque.

Wanda Nara | Instagram

De esta manera, Wanda Nara dejó en claro, una vez más, que puede combinar a la perfección su vida profesional, los encuentros con amigos y sus labores de madre. Su plena dedicación con la maternidad de sus cinco hijos y sus mimos constantes hace que esto se vea reflejado en pequeños grandes gestos de cariño, dignos de ser presumidos en redes sociales.

NB