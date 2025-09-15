Así es la nueva casa de Juli Poggio: diseñada desde cero, a medida y lista para estrenar

Juli Poggio es una de las celebridades teens que logró cumplir su más grande sueño: ser propietaria. La modelo, desde que salió de Gran Hermano en el 2023, fue convocada para trabajar con diferentes marcas reconocidas y diseñadores de renombre. De esta manera, en sus apariciones teatrales, televisivas y en streaming, logró generar su poder para poder comprar un departamento. Tras meses de silencio, decidió demostrar cómo iba quedando el lugar que diseñó desde cero, y está para estrenar.

El departamento de Juli Poggio

El departamento de Juli Poggio: diseñada desde cero, a medida y lista para estrenar

Juli Poggio demostró que no solo tiene un amor por el fashionismo y un gran estilo de la moda. La joven se volvió propietaria de su departamento, y no dudó en dejarle su toque personal a la decoración desde cero al espacio. En la cocina y el comedor, dio el primer adelanto de la estética que mantendría el lugar: luminoso y minimalista. Con detalles en dorado y mueblería de estilo geométrico, la modelo buscó funcionalidad en el ambiente, dejando todo a la vista, pero con la mayor cantidad de espacios utilizados.

La cocina y el comedor de Juli Poggio

Seguido a esto, transformó uno de sus baños en uno de princesa. El que más usarán los invitados se alejó de los colores clásicos, y fue por blancos perla pulcros con detalles, como la grifería, en dorados. Para agregarle un estilo aún más Royal, el espejo y la decoración era elegante, invitando a que la luz también se refleje en el lugar. Por otro lado, su baño privado es totalmente contrario al de visitas, ya que cuenta con una decoración más oscura y moderna, permitiéndole a ella estar cómoda durante sus rutinas. La habitación principal decidió no mostrarla todavía, ya que aún le faltaban detalles, por lo que continuó con una de sus habitaciones favoritas.

El baño de Juli Poggio

El segundo baño de Juli Poggio

Juli Poggio es una reconocida modelo, y para continuar con sus trabajos decidió hacerse un vestidor a medida y un salón de preparación. La primera habitación es de madera, tonalidad clara, y luces led. Entre cajones dobles y espacio para los zapatos, la joven abre las puertas transparentes para poder elegir lo mejor de su guardarropas. Sin embargo, en la segunda habitación, también tiene un placard donde guardar zapatos y los abrigos más extravagantes que tiene. En el otro lado, y bajo una araña de cristal, tiene los cajones para guardar sus maquillajes, y un espejo para poder verse a la hora de estar preparada.

El vestidor de Juli Poggio

Los seguidores de Juli Poggio no tardaron en halagarle el lugar, al igual que su estilo para decorarlo y diseñarlo a su semejanza. La modelo es una de las más famosas de los últimos años, protagonizando tapas de revista, obras de teatro y grillas en festivales. Es así como, con arduo trabajo, consiguió su propio departamento y lo moldeó a su comodidad. Sin dudarlo, lo compartió con todos aquellos fanáticos que la acompañan en todos los proyectos que tiene.

A.E