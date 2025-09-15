Revelaron la desgarradora frase que dijo Thiago Medina tras el accidente

El viernes por la noche, Thiago Medina sufrió un accidente cuando circulaba en moto por avenida San Martín y La Providencia, en Francisco Álvarez. El joven de 22 años fue trasladado al hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, donde fue sometido de urgencia a una cirugía torácica y a la extirpación del bazo, y permanece internado en terapia intensiva con respirador e inotrópicos.

Mientras se espera por la evolución de su salud, se conocen detalles de los momentos previos y posteriores en el que el ex Gran Hermano sufrió el siniestro. Raúl Argañaraz fue testigo del accidente y la persona que lo asistió en primera instancia. El hombre reveló el intercambio que mantuvo con el joven previo a que llegue la asistencia médica al lugar.

Qué dijo Thiago Medina tras sufrir el accidente

"El paciente Thiago Medina permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva de nuestro hospital. Se encuentra con asistencia respiratoria mecánica e inotrópicos, bajo estricto control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica. El estado continúa siendo crítico y reservado. La jefatura médica mantiene el contacto permanente con sus familiares para informar la evolución”, indicó Ángel de Brito en su canal de difusión de Instagram al recibir la información oficial de las últimas horas.

Por su parte, Daniela Celis, expareja y madre de las dos hijas de Thiago, agradeció por la cadena de oración por parte de los seguidores e indicó que tanto ella como las menores se encuentran contenidas. En este contexto, Raúl Argañaraz indicó en Infama (América) cómo fue el momento en el que asistió al joven, minutos posteriores al accidente.

El testigo indicó que en el lugar del accidente no hay iluminación correcta, un factor que fue clave, ya que en el sitio hay una curva en la ruta y allí se produjo el siniestro. “Se conjugaron dos cosas: la falta de visibilidad y la curva, que no te permite ver más allá de 50 metros y la moto venía demasiado rápido”, detalló.

Respecto a Thiago, el testigo indicó que tuvo un ida y vuelta con el joven. “Nos dijo que le dolía mucho la espalda y que le faltaba el aire”, contó el hombre.“Él estaba muy confundido, y después se quería reincorporar, pero se dio vuelta para el costado y ahí empezó a perder sangre por la boca”, detalló Raúl, quien también señaló que la asistencia médica llego media hora después. Además, señaló que el conductor del auto involucrado se quedó allí.

Pero el hombre también contó la desgarradora frase que le dijo Thiago Medina, mientras esperaba la asistencia: “Nos dijo que no quería morir”. De esta forma, Argañaraz contó los detalles de aquel momento, en el que pudo contener y acompañar al joven de 22 años.

Este lunes se espera un nuevo parte médico de Thiago Medina. Su familia y amigo permanecen a su lado, como los fans que esperan buenas noticias.