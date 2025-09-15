La China Suárez mostró con orgullo cómo es la nueva vida de sus hijos en Turquía: aprendiendo el idioma y con lujos

La vida de la China Suárez dio un vuelco inesperado, cuando decidió dar un gran paso con Mauro Icardi y se mudó a Turquía. A esta decisión, se sumó su hija mayor, Rufina Cabré, quien empezó a estudiar en una importante academia internacional. Mientras tanto, los menores, Amancio y Magnolia Vicuña, pasan algunos días con ella, mientras que siguen con su centro en la Argentina. Es así que, y tras varias semanas de vivir su nueva vida, la actriz mostró con orgullo cómo sus hijos se adaptaron a esta nueva realidad que los rodea.

Así es la nueva vida de los hijos de la China Suárez en Turquía: aprendiendo el idioma y con lujos alrededor

La China Suárez y sus hijos están viviendo una nueva vida de lujos y costumbres diferentes a las que tenían en la Argentina. Tras la mudanza de la actriz con su pareja, Mauro Icardi, los menores se adaptaron a las vacaciones en Eurasia, y estudiar un nuevo idioma. En su cuenta de Instagram, Eugenia Suárez mostró la felicidad de los tres niños, en la gran pileta de su nueva mansión, con tiernos recorridos por las calles de la ciudad y con partidos semanales en un palco privado para Icardi y sus más cercanos.

Entre sus días, repletos de cariño, risas y lujos que los rodean, Rufina, Amancio y Magnolia dieron uno de los pasos más importantes para poder adaptarse a su nueva vida: aprender turco. Si bien los hijos de Vicuña no vivirán en el país, decidieron unirse a su hermana mayor, quiene estaba comenzando a decir sus primeras palabras. En sus historias de Instagram, la China Suárez mostró con orgullo los avances que los niños mostraron, y cómo se van corrigiendo cada vez que notan un error en su aprendizaje.

Los hijos de la China Suárez aprendiendo turco

Primero, Rufina logró contar hasta el 20 en turco, volviendo para atrás cada vez que notaba que había pronunciado mal una palabra. Su hermano menor, Amancio, decidió seguirla, pero con algunas frases típicas como "Cómo estás", "Hola", y "Te quiero". La menor de las hijas de la China Suárez, Magnolia, también se sumó a la sesión de aprendizaje y mostró cómo ella contaba algunos números, para poder sobrellevar una mejor vida en el exterior de la Argentina.

Los seguidores de la China Suárez no tardaron en dejarle comentarios felicitándola por sus hijos y agrandando el orgullo que ella ya siente por ellos. La actriz está viviendo una vida de ensueño, en Turquía, con su novio Mauro Icardi, en la mansión de sus sueños, y con los menores adaptándose a esta nueva realidad con una sonrisa en el rostro. Es por eso que no duda en demostrarlo en sus redes sociales, mientras disfruta cada día que comparte con los tres, antes de que Magnolia y Amancio regresen a la Argentina.

