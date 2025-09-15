Hecho despacio, para durar siempre

contentcaras

Desde muy chica supe lo que quería ser: la ropa siempre me atrapó. Recuerdo que, para eventos especiales, mis vestidos los hacia una modista. Tenían volados, frunces y detalles de confección que me fascinaban. También heredé este amor de mi abuela, que en sus ratos libres cosía en su máquina a pedal. Esos pequeños gestos me enseñaron a valorar lo hecho a mano, con paciencia y dedicación.

En 2013 comencé la carrera de Diseño de Indumentaria en la Universidad de Buenos Aires, y me gradué en 2021. Durante esos años y hasta hoy, trabajo en una marca reconocida del país, experiencia que me dio oficio y me permitió conocer la industria desde adentro. En 2024 decidí crear Magma, un proyecto profundamente personal que une todo lo aprendido con lo más auténtico de mis raíces.

Cada idea y cada prenda nacen de la observación y la sensibilidad. Mi proceso creativo comienza mucho antes del boceto: surge de la vida cotidiana, de una textura, un color o un recuerdo que pide transformarse en tela. Cada colección busca armonizar lo natural y lo urbano, entre recuerdos y nuevas experiencias, creando prendas que acompañen a la mujer contemporánea en sus distintos momentos, transmitiendo calma, autenticidad y libertad.

Magma es una experiencia. Quiero que cada prenda invite a detenerse, a disfrutar de los detalles y a reconectar con lo esencial. Creo en un lujo consciente, silencioso y limitado, donde la exclusividad reside en lo único y la calidad perdura en el tiempo. Nuestras colecciones se producen en talleres locales, impulsando el talento argentino y apoyando la artesanía. Así preservamos oficios tradicionales relacionados al hacer con las manos y fortalecemos nuestra identidad cultural.

Trabajo con tejidos nobles y presto atención minuciosa a cada costura. La verdadera belleza está en los pequeños gestos que se descubren al mirar más de cerca, en esos detalles que revelan el tiempo y la dedicación puestas en el diseño. Pienso cada prenda para mujeres fuertes, independientes y auténticas, que buscan un guardarropa capaz de reflejar su personalidad y su libertad de expresión. Quiero que cada creación de Magma se convierta en un compañero de vida: un recuerdo, un gesto, una sensación que se guarda con cariño.

En Magma, el tiempo se estira, se siente y se contempla. Mis prendas no quieren vestirte un instante: quieren quedarse con vos. Porque, para mí, la moda es eso: un lenguaje silencioso que perdura.



Datos de contacto:

Instagram: magmabuenosaires

Web: www.magmabuenosaires.com.ar

Facebook: magmabuenosaires

Celular: 11-68597140

Mail: [email protected]