De Selena Gómez y Lisa al extraño look de Jenna Ortega: los mejores y peores vestidos de los Premios Emmy 2025

Este domingo se llevó a cabo la 77ma edición de los Premios Emmys 2025, con Nate Bargatze como anfitrión y una gran cantidad de nominaciones destacadas. Algunas de las nominaciones más destacadas se encuentran: Separación (con 27 nominaciones), El Pingüino (con 24) y The White Lotus y The Studio (con 23 nominaciones cada una). Además una de las miniseries más destacadas es Adolescencia, considerada una de las favoritas.

Es por ello que, desde temprano, las principales estrellas del espectáculo atravesaron la tan afamada red carpet donde los protagonistas lucieron los atuendos más extravagantes y de vanguardia. Selena Gómez, Jenna Ortega, Lisa, Patrick Ball y Michelle Morghan fueron algunas de las celebridades que más llamaron la atención de los medios y de sus fanáticos.

Lisa, la cantante tailandesa que conquista el mundo

Lisa | Créditos: Emmys / Television Academy

Lalisa Manobal, más conocida como Lisa, es una cantante de origen tailandés que conquistó el corazón del público adolescente en su carrera dentro del ambiente artístico. La artista teens está nominada en los Premios Emmys 2025 en la categoría Mejor Coreografía en Programa de Variedad o Reality Show, razón por la cual la llevó a presentar un look radiante el cual combinó con texturas, sensualidad y un aura de frescura. La joven de 28 años lución un vestido estilo Barbie, el cual estuvo conformado por un corset en forma de corazón que le remarcaba la figura. Asimismo, sus hombros estaban recubiertos por una suave tela de tul que se desprendía del escote y la conectaba con la parte de la sugerente falta. Resaltando sus piernas elastizadas, el actríz desplegó la cola de su vestido en la alfombra roja. Los zapatos en punta color plateado conformó un estilo armónico y juvenil para una de las artistas del momento. El pelo levemente colocado detrás de sus orejas, dejaron su escote libre para dejar en un primer plano una imponente gargantilla que hacía juego con la pulsera.

Selena Gómez

Selena Gómez también estuvo presente en la entrega de los Premios Emmys 2025. La cantante pop, nominada como mejor actriz en comedia, lució un vestido recto color rojo con cuello cerrado. Los hombros al descubierto le agregaron sensualidad y elegancia que se encargó de transmitir mientras era fotografiada por los paparazzis. Asimismo, llevó una imponente cola que se desplegó en la red carpet. Con cabello recogido y con efecto mojado, un make up al natural y unos aretes de brillantes sellaron uno de los looks más destacados de la velada.

Jenna Ortega

Jenna Ortega, la reconocida protagonista de la serie Merlina, asistió a la gala con un conjunto de dos piezas un tanto desafortunado para su imagen. La artista, que está nominada como mejor actriz por su papel en Wenesday, lució un top realizado con trozos de piedras brillantes y perlas de diversos tamaños que estaban sujetas a una tela transparente que cubría sutilmente su torso, tapando sus pechos evitando caer en lo vulgar. En la parte inferior, y para contrarrestar el impacto visual, eligió una pollera larga recta ajustada al cuerpo de color negra. Para agregar sensualidad, mostró un pronunciado tajo sobre el costado izquierdo que le descubría una de sus piernas.

Patrick Ball

Patrick Ball | Créditos: Emmys / Television Academy

Patrick Ball irrumpió en la alfombra roja con un conjunto de saco y pantalón sastrero ajustado al cuerpo color chocolate con amplios bolsillos a sus lados. A diferencia de los ambos convencionales, el actor estadounidense optó por superponer las solapas de su saco hacia uno de los costados resaltando su torso. A tono con la paleta de colores, eligió vestir una camisa color uva sin corbata, lo que generó un acierto en la armonía visual en su imagen.

Michelle Morghan

Michelle Morghan | Créditos: Emmys / Television Academy

Michelle Morghan fue una de las talentosas celebridades que eligió un estilo sobrio pero elegante. La actriz y cantante, de 44 años, no tomó riesgos estéticos y posó frente a los paparazis con un vestido plateado con tiras finas que le dejaba su torso y brazos descubiertos. A su vez, la tela bordeaba cuidadosamente su silueta cuidando cada detalle. En la zona de las rodillas, la pollera cobró un leve volumen que le aportó movimiento. Como accesorio, únicamente utilizó una pequeña cartera con una cadera corta que sujetó con su mano izquierda y unos pendientes largos de brillantes que aportan brillo a su look.

Abby Eliott

Abby Eliott | Créditos: Emmys / Television Academy

Guerran Howell

Guerran Howell Créditos: Emmys / Television Academy

Seth Rogen

NB