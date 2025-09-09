Piedras con estilo: las tendencias actuales en accesorios con energía.

contentcaras

En el universo de la moda, los accesorios dejaron de ser un simple complemento para convertirse en expresiones de identidad, conexión y bienestar. Hoy, quienes buscan verse bien también quieren rodearse de objetos con sentido, piezas que acompañen y protejan en la vida diaria. Esa es la propuesta de despiertatuamaa, el emprendimiento de Brenda, que une las tendencias actuales con la energía única de las piedras naturales.

“Cada combinación que diseño nace de una mirada personal y espiritual, pero también pensada en la moda actual. Elijo piedras que no solo lucen hermosas, sino que transmiten una energía especial”, explica Brenda.

Las piedras que marcan tendencia:

La amatista, con su violeta profundo, es elegida por quienes buscan calma, claridad mental e intuición. Sus tonos la convierten en un accesorio versátil, presente en colgantes y pulseras que realzan tanto looks diarios como sofisticados.

El cuarzo rosa es el símbolo del amor propio y la dulzura. Muy usado en chokers y dijes delicados, conecta con la ternura y la armonía interior, siendo una de las piedras más solicitadas por quienes quieren sumar suavidad y calidez a su estilo.

La turmalina negra es, sin dudas, la gran protectora. Popular en colgantes y pulseras, aporta seguridad y es perfecta para quienes desean un accesorio que combine con todo mientras funciona como escudo frente a energías densas.

La labradorita, con sus destellos tornasolados, es conocida como la piedra de la magia y la transformación. Muy buscada en colgantes y pulseras, potencia la intuición, protege el aura y acompaña procesos de cambio, aportando un aire místico y sofisticado a cualquier look.

El lapislázuli, con su azul profundo y destellos dorados, representa sabiduría, intuición y comunicación auténtica. Es uno de los favoritos en accesorios elegantes, ya que aporta un toque distintivo de color y, al mismo tiempo, conecta con la expresión personal y la claridad interior.

Moda con intención

La propuesta de Brenda es unir lo estético con lo espiritual. En despiertatualmaa encontramos pulseras protectoras, collares con piedras naturales, colgantes con baño en plata o accesorios únicos pensados para realzar la belleza personal y, al mismo tiempo, transmitir un mensaje.

“Un accesorio con energía es más que un objeto de moda: es un recordatorio de lo que queremos atraer a nuestra vida”, afirma Brenda.

Hoy las tendencias no se definen solo por colores o formas, sino por la intención que transmiten. Cada piedra cuenta una historia, y elegir un accesorio es también elegir cómo queremos vibrar y expresarnos día a día.

